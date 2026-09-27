Las organizaciones no solo generan impacto a través del empleo, sino a partir de su capacidad de generar oportunidades económicas para terceros

El nuevo paradigma valora la confianza peer-to-peer y la habilidad de generar valor compartido, clave para el futuro de las empresas.

Plataformas como Airbnb y Uber transforman bienes subutilizados en recursos productivos, creando ingresos para particulares.

La economía colaborativa redefine el valor empresarial: el impacto no es la nómina, sino la capacidad de conectar usuarios y generar ingresos.

La economía colaborativa está transformando la manera en que medimos el aporte de las empresas.

Durante gran parte del siglo XX, el tamaño de la nómina era el principal indicador de crecimiento económico: más empleados significaba mayor producción y más impacto.

Hoy, la tecnología permite que compañías operen con estructuras reducidas, automatizando tareas repetitivas y administrativas, pero al mismo tiempo generan nuevas oportunidades de ingresos para miles de personas que antes no participaban de esa actividad.

Este fenómeno se enmarca en la economía colaborativa, donde plataformas digitales como Airbnb o Uber convierten bienes subutilizados —autos, viviendas— en recursos productivos.

No se trata de crear nuevos activos, sino de aprovechar mejor los existentes y distribuir el valor hacia afuera, permitiendo que particulares generen ingresos sin grandes inversiones iniciales.

El factor central de este modelo es la confianza. A diferencia de las empresas tradicionales que se apoyan en regulación y reputación, el esquema peer-to-peer depende de que los usuarios crean en la veracidad y calidad de lo que ofrecen otros particulares.

La expectativa de que un departamento reservado esté en condiciones o que el conductor de un vehículo sea quien dice ser es la base de la relación económica.

En este nuevo paradigma, el impacto de una empresa no se mide solo por la cantidad de empleados, sino por su capacidad de conectar usuarios, transformar recursos ociosos en ingresos y construir relaciones de confianza.

Incluso la discusión sobre la inteligencia artificial, que suele centrarse en los empleos que desaparecen, debería considerar las oportunidades económicas que la tecnología crea.

En este escenario, el aporte de las compañías del futuro estará determinado por su habilidad para generar valor compartido y abrir nuevas fuentes de ingresos, más que por el tamaño de su nómina.

*Por Juan Manuel Pancic, CEO & Co-Founder de TripWip.