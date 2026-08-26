La nueva Mac Studio combina Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Neural Accelerators integrados, y apunta a creadores, programadores, diseñadores y cineastas

Diseñada para creadores y desarrolladores, prioriza la privacidad al procesar IA de forma local y ya está en preventa.

Equipa chips M5 Max y M5 Ultra con hasta 512GB de RAM, IA local avanzada y precios desde u$s2.499.

Apple lanza la nueva Mac Studio con chips M5 Max y M5 Ultra, su computadora de escritorio más potente hasta la fecha.

Apple presentó la nueva Mac Studio, equipada con los chips M5 Max y M5 Ultra, en lo que la compañía define como su Mac más poderosa hasta el momento.

El anuncio llegó de forma sorpresiva, en simultáneo con el nuevo Mac mini.

La nueva Mac Studio está pensada para creadores, desarrolladores, ingenieros y profesionales que necesitan un rendimiento muy superior al de una computadora de escritorio convencional.

Su propuesta combina memoria unificada descomunal, gráficos de última generación y una inteligencia artificial (IA) avanzada procesada directamente en el dispositivo.

El equipo mantiene el diseño compacto que caracteriza a la línea, pero incorpora mejoras sustanciales en CPU, GPU y conectividad.

Las preventas ya están abiertas y los envíos comenzarán el próximo 22 de septiembre.

Cómo son las dos configuraciones de chip para necesidades distintas

La nueva Mac Studio se ofrece en dos versiones según el chip elegido.

La configuración con M5 Max incluye una CPU de 18 núcleos, una GPU de hasta 40 núcleos y hasta 128 GB de memoria unificada, con un ancho de banda de hasta 614 GB/s.

La versión con M5 Ultra, en cambio, escala hasta una CPU de 36 núcleos, una GPU de 80 núcleos y un máximo de 512 GB de memoria unificada, con 1.2 TB/s de ancho de banda.

Ambos chips incorporan Neural Accelerators integrados en cada núcleo gráfico, lo que multiplica la capacidad de procesamiento de IA en el dispositivo.

Apple remarcó que el M5 Ultra ofrece hasta 2.4 veces más rendimiento de CPU y 9.8 veces más rendimiento de IA que el chip M1 Ultra.

Cuáles son los precios de las nuevas Mac Studio

Un valor de hasta u$s18.299 puede llegar a alcanzar la nueva Mac Studio, la nueva computadora anunciada por Apple si se maximizan todas sus opciones de personalización, incluidas memoria y configuración de chip.

El precio de entrada de la nueva Mac Studio es de u$s2.499 para la versión con chip M5 Max, mientras que el modelo con M5 Ultra parte de u$s5.499 dólares.

Esta cifra la convierte en una de las Mac más caras jamás comercializadas por Apple.

En Europa, los precios de partida son de 3.029 euros para el M5 Max y 6.649 euros para el M5 Ultra, aunque con almacenamiento extremo el costo puede superar los 20.000 euros.

La configuración con 512 GB de memoria unificada no estará disponible hasta fines de octubre, más tarde que el resto de los modelos.

Inteligencia artificial en el dispositivo, sin depender de la nube

Uno de los ejes centrales de esta actualización es la IA local.

La Mac Studio puede ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño de forma completamente local, sin depender de servidores externos ni de tokens en la nube.

Es compatible con aplicaciones como LM Studio Bionic, Draw Things y exo, esta última pensada para agrupar varias estaciones de trabajo en un mismo flujo de IA.

También soporta modelos como Gemma, Kimi, Mistral, Stable Diffusion y FLUX.

A esto se suma la integración de Claude Agent dentro de Xcode, pensada para potenciar la productividad de programadores.

La compañía remarcó que este enfoque prioriza la privacidad, ya que el procesamiento en el dispositivo evita que la información personal salga del equipo.

Cómo funciona Apple Intelligence, Siri AI y el resguardo de la privacidad

La nueva Mac Studio llega acompañada de macOS 27 y de la próxima generación de Apple Intelligence, que incluye al renovado asistente Siri AI.

Aunque Siri AI en inglés estará disponible más adelante este año, ya promete respuestas más detalladas y conversaciones más naturales.

Apple Intelligence permite organizar notas, describir escenas para recuperar ediciones anteriores y obtener información sobre un lugar mediante Inteligencia Visual.

Según la compañía, el sistema reconoce la información personal del usuario, pero nunca la recopila.

La llamada Computación Privada en la Nube permite además apelar a modelos más grandes basados en servidores, sin que nadie —ni siquiera Apple— pueda acceder a esos datos.

Diseño compacto y conectividad de alta velocidad

Pese a su enorme capacidad de procesamiento, la Mac Studio conserva una carcasa cuadrada de apenas 19,7 centímetros, pensada para ubicarse debajo de la mayoría de los monitores.

Su sistema térmico permite ejecutar tareas exigentes en completo silencio, ideal para renderizar múltiples videos o compilar código sin interrupciones.

En materia de puertos, incorpora conectividad Thunderbolt 5 con velocidades de hasta 120 Gb/s, además de Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 por primera vez en esta línea.

El chip M5 Ultra permite conectar hasta 8 monitores en simultáneo, mientras que el M5 Max admite hasta 5.

La tecnología Thunderbolt 5 también habilita la computación en clúster, con una inferencia de IA hasta 3 veces más rápida al combinar varios equipos.

Un salto generacional pensado para cargas de trabajo extremas

La nueva Mac Studio reemplaza a la generación anterior, que combinaba el chip M4 Max con el más antiguo M3 Ultra.

Por primera vez, Apple iguala ambas variantes dentro de la misma familia M5, utilizando la tecnología UltraFusion para unir dos chips M5 Max en un solo sistema.

El resultado es una GPU más potente y la mayor cantidad de núcleos de CPU jamás integrados en una Mac.

La compañía apunta a músicos, fotógrafos, ingenieros de software y diseñadores como principales destinatarios de esta actualización.

Con reproducción simultánea de hasta 33 secuencias de video ProRes 8K y compatibilidad con PCIe Gen 6, la nueva Mac Studio se consolida como la opción de escritorio más ambiciosa de Apple hasta la fecha.