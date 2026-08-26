Jóvenes de nueve provincias argentinas y diez países se reúnen en Córdoba para participar del evento que se desarrollará hasta el próximo 29 de agosto

Destacados referentes como Sluman e Ibarbalz inspiran liderazgo y emprendimiento, con foco en impacto comunitario y colaboración.

Organizado por Junior Achievement Córdoba, convoca a jóvenes de 9 provincias y 10 países bajo el lema "Conectar para Transformar".

El Foro Internacional de Emprendedores (FIE) celebra su 28ª edición en Villa Carlos Paz hasta el 29 de agosto, reuniendo jóvenes.

Repensar el liderazgo, los vínculos y su rol en la construcción de comunidades más resilientes y colaborativas bajo el lema "Conectar para Transformar" son las temas que se abordarán durante la 28ª edición del Foro Internacional de Emprendedores (FIE), organizado por Junior Achievement Córdoba.

Hasta el próximo 29 de agosto, Villa Carlos Paz será sede del encuentro que convoca a jóvenes de entre 16 y 22 años de nueve provincias argentinas y diez países de América Latina y Europa.

En esta edición participan delegaciones de:

Chubut

Córdoba

Salta

Buenos Aires

Santa Fe

Mendoza

Corrientes

Chaco

Jujuy

Además, habrá representantes de Brasil, Paraguay, Guatemala, Chile, Perú, Ecuador, Alemania, Venezuela, México y Costa Rica.

El evento se desarrolla en el Hotel Eleton Resort, que durante cinco días concentra conferencias, talleres y actividades de intercambio.

Un concepto que marca la identidad de esta edición

La propuesta "Conectar para Transformar", que invita a los participantes a repensar el liderazgo, los vínculos y su rol en la construcción de comunidades más resilientes y colaborativas.

Este eje conceptual funciona como hilo conductor de todas las actividades del foro.

A diferencia de ediciones anteriores centradas solo en el desarrollo de habilidades técnicas, esta versión pone el foco en el impacto comunitario y el trabajo colaborativo.

El acto de apertura contó con Cristina Barrientos, presidenta de Junior Achievement Córdoba; Noël Zemborain, presidenta de Junior Achievement Américas; y autoridades provinciales como el ministro Horacio Ferreyra.

También asistieron cónsules, representantes diplomáticos y directivos de universidades locales.

Cuáles son los referentes internacionales como motor de inspiración

Uno de los diferenciales más fuertes del FIE 2026 es la calidad de sus conferencistas invitados.

Entre ellos figura Carlos Sluman, inversor y acelerador de startups, con experiencia en el ecosistema emprendedor regional.

También participa Camila Ibarbalz, creadora de contenido especializada en educación financiera, conocida por su cuenta @ahorrandoconcami.

Se suma Luifa Artime, presidente del Club Atlético Belgrano, aportando una mirada desde el mundo del deporte y la gestión institucional.

Cierra el panel Daniel Gómez Iñiguez, fundador de SOLBEN, empresa mexicana especializada en tecnología para la producción de biodiésel.

Formato intensivo con foco en habilidades del futuro

El FIE 2026 combina conferencias magistrales, talleres prácticos y el clásico "Desafío Emprendedor", pensado para poner a prueba la capacidad de planificación y el trabajo en equipo de los jóvenes.

A esto se suman las competencias interculturales, donde cada delegación representa a su país con un stand de comidas típicas y costumbres propias.

Las fiestas temáticas y actividades recreativas completan una agenda que busca equilibrar el aprendizaje formal con la integración social.

Este formato integral es uno de los sellos distintivos del foro frente a otros espacios de capacitación juvenil.

La propuesta apunta al desarrollo de liderazgo, creatividad, toma de decisiones y espíritu emprendedor en un entorno inmersivo de cinco días.

Respaldo institucional y una red de más de 60 organizaciones

La edición 2026 fue declarada de interés por la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Provincial de Córdoba, la Universidad Siglo 21, el Ministerio de Educación de la provincia y la Legislatura de Córdoba.

El respaldo se completa con el acompañamiento de más de sesenta empresas y organismos, entre ellos Arcor, Coca-Cola Andina, Banco de la Nación Argentina, Bancor, EPEC y Stellantis.

También suman su apoyo instituciones educativas, cámaras empresariales y municipios como Villa Carlos Paz y Mina Clavero.

Esta red de alianzas es otro de los diferenciales que sostiene la escala y la proyección internacional del FIE a lo largo de sus 28 ediciones.

El financiamiento y la logística compartida permiten sostener una propuesta de pensión completa, traslados y atención médica las 24 horas.

Trayectoria consolidada y proyección para los próximos años

A lo largo de sus 28 ediciones, el FIE se consolidó como uno de los encuentros juveniles más relevantes de la región, generando oportunidades de formación para miles de jóvenes que hoy lideran proyectos y emprendimientos en distintos países.

La organización, a cargo de Darío Loforte como director ejecutivo del FIE 2026, busca sostener ese legado incorporando nuevas temáticas vinculadas a la innovación y la transformación digital.

La combinación de una agenda multicultural, referentes de peso y un formato todo incluido posiciona a esta edición como una de las más ambiciosas hasta el momento.

El Foro se desarrolla hasta el 29 de agosto en Villa Carlos Paz, Córdoba.