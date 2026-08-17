Sus clientes pueden acceder a un reintegro exclusivo pagando el transporte con NFC desde billeteras virtuales en celulares habilitados. Los detalles

La promoción gratuita busca impulsar el uso de pagos móviles sin contacto y genera un ahorro significativo para usuarios.

El beneficio es para pagos vía Google Pay o Apple Pay (NFC) con tarjetas Ualá, con un tope mensual de $15.000.

Ualá lanza un 50% de reintegro para pagar colectivos con celular, fomentando la digitalización del transporte público.

La digitalización de los pagos en el transporte público sumó un beneficio directo para el bolsillo de los usuarios diarios. En el marco de la modernización de los sistemas de cobro en colectivos y la adopción de pagos sin contacto (contactless), Ualá presentó un beneficio exclusivo que reintegra la mitad del valor del boleto a través de dispositivos móviles.

El anuncio fue realizado por el fundador y director ejecutivo de la fintech, Pierpaolo Barbieri, a través de sus canales oficiales: "Hoy en Ualá lanzamos la promo que más nos pedían: 50% de reintegro en colectivos con NFC. O sea todo Google Pay o Apple Pay. Disponible gratis para todos nuestros clientes".

El anuncio de Pierpaolo Barbieri en X

La iniciativa busca incentivar la utilización de los teléfonos celulares y relojes inteligentes como medio de pago directo en las validadoras de transporte, prescindiendo de plásticos físicos tradicionales.

¿Cómo funciona el reintegro del 50% de Ualá en colectivos y cuál es el tope mensual?

La promoción anunciada por Ualá contempla la devolución automática del 50% del importe de cada viaje en colectivo abonado a través de la tecnología NFC (Near Field Communication).

El esquema de reintegros cuenta con las siguientes condiciones operativas informadas por la entidad:

Tope de reintegro: Alcanza un monto máximo de $15.000 por mes por cada cuenta de usuario

Medio de pago requerido: Es obligatorio utilizar las tarjetas de débito o crédito Ualá Mastercard digitalizadas dentro de las billeteras móviles Google Pay (Google Wallet) o Apple Pay

Vigencia semanal: La bonificación aplica todos los días de la semana , sin restricciones por franjas horarias específicas

Costo del servicio: El acceso al beneficio es gratuito y automático para todos los clientes de la plataforma

¿Qué pasos deben seguir los usuarios para pagar el colectivo con el celular?

Para acceder a la devolución del 50% en las unidades de transporte adaptadas con lectores sin contacto, los usuarios de la fintech deben vincular previamente su tarjeta en el dispositivo móvil.

El procedimiento técnico exige registrar la tarjeta física o virtual de Ualá dentro de la aplicación Google Wallet (para dispositivos con sistema operativo Android que cuenten con chip NFC) o en la app Apple Wallet (en dispositivos iPhone y Apple Watch).

Al momento de abordar el colectivo, el pasajero debe indicar al chofer la sección de viaje y acercar directamente el teléfono o reloj a la terminal de cobro con la pantalla activa.

"Fácil, rápido y sin contacto. Seguimos construyendo el mejor ecosistema", concluyó Pierpaolo Barbieri en su presentación, destacando la agilidad en la experiencia de usuario dentro del transporte metropolitano.

¿Cómo se integra el descuento en colectivos con la estrategia de beneficios de Ualá?

La bonificación para el transporte público se suma al plan de personalización y promociones dinámicas que la compañía financiera digital desplegó en su plataforma durante los últimos meses.

Este esquema de beneficios se complementa con las campañas flash y promociones temporales que la fintech activa periódicamente en rubros de consumo cotidiano, junto con la reorganización automática de la pantalla principal de la aplicación según los hábitos de gasto de cada usuario.

De esta forma, quienes utilicen con frecuencia los pagos mediante tecnología NFC o billeteras móviles acceden a accesos directos configurados para agilizar el proceso de compra y seguimiento de reintegros en tiempo real.