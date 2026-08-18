Sergio Candelo, cofundador de Snoop Consulting, analiza por qué ser consumidores pasivos de IA extranjera nos deja expuestos a un apagón digital

* La IA es infraestructura crítica; Argentina necesita financiamiento plurianual y curación de datos para su propio desarrollo.

* Argentina busca "Cuarta Estrella" en IA local para soberanía tecnológica, ante el reporte de EE.UU. sobre su estrategia.

El 10 de julio, mientras el país contenía el aliento buscando consagrarse campeón del mundo en la cancha, se planteó públicamente el debate sobre otra "Cuarta Estrella": la urgencia de que Argentina construya su propia Inteligencia Artificial como un seguro de soberanía tecnológica.

La metáfora futbolística apuntaba a un objetivo claro. Así como buscábamos la gloria deportiva, necesitábamos ir por un datacenter local y un modelo abierto entrenado en español argentino, para evitar que una potencia extranjera decida quién accede a esta tecnología crítica.

Apenas once días después, el 21 de julio, la Casa Blanca publicó Science: A New Golden Age, el reporte oficial que traza la estrategia científica y tecnológica de Estados Unidos para la próxima década. Vale la pena decirlo con todas las letras: la preocupación por la soberanía tecnológica no es una idea aislada de este lado del mundo. Es, ahora, doctrina oficial de la potencia que fabrica los modelos que usamos todos los días.

El fin del modelo pasivo

A lo largo de sus 123 páginas, el reporte estadounidense decreta la muerte del modelo tradicional de innovación. Durante décadas, Estados Unidos asumió que bastaba con financiar la ciencia básica en las universidades y dejar que el mercado hiciera el resto.

El resultado fue que otras potencias capturaron esas ideas y lideraron la manufactura. Hoy el gobierno asume que inventar algo no sirve de nada si otro país controla la cadena de producción y la infraestructura tecnológica.

Para Argentina, la lección es directa. Ser consumidores pasivos de IA extranjera nos deja expuestos a un apagón digital, un riesgo que ya se materializó en junio cuando restricciones externas bloquearon el acceso a modelos de frontera. No alcanza con sentarse a esperar y comprar lo que produzcan afuera.

Burocracia, velocidad y "Golden Tickets"

El diagnóstico de la Casa Blanca es severo: los científicos pasan la mitad de su tiempo haciendo papeleo y los subsidios tardan hasta 20 meses en aprobarse. Para romper la inercia conservadora de los comités de evaluación académica, proponen mecanismos disruptivos.

Aparecen los subsidios de aprobación en 48 horas (Fast Grants) y los Golden Tickets, un sistema donde un solo evaluador puede aprobar un proyecto audaz sin depender del consenso del comité.

Apuestan a financiar personas brillantes a largo plazo, tolerando el fracaso temprano, en lugar de subsidios cortos que obligan a publicar resultados menores. Ganar velocidad relajando los filtros colectivos de revisión por pares (peer review) tiene un costo real: ese mecanismo, con todos sus defectos, es lo que evita que la asignación de fondos dependa más de a quién conocés que de la calidad de la idea.

El plan no tiene consenso — ni siquiera en casa

Y acá conviene no quedarse solo con la lectura oficial. Universidades y científicos de peso —de Rice, de Michigan, de Washington— salieron a cuestionar el reporte con dureza.

Señalan que mientras se habla de "nueva edad dorada", la misma administración viene desfinanciando agencias científicas, recortando subsidios ya otorgados, y dejando afuera del presupuesto 2028 áreas enteras de ciencia básica: física de partículas, ondas gravitacionales, astrofísica.

Es la comunidad científica del país más poderoso del mundo diciendo que su propio gobierno prioriza tecnología aplicada por sobre el conocimiento fundamental que, treinta años después, termina alimentando esa misma industria.

Esa tensión no es exclusiva de Estados Unidos. En Argentina tampoco hay consenso sobre cómo encarar una estrategia de IA soberana: hay quien la ve como gasto innecesario frente a problemas más urgentes, quien piensa que el Estado no tiene que meterse en tecnología, quien cree que alcanza con esperar y comprar lo que produzcan otros.

La diferencia es de escala, no de naturaleza. Y en los dos países, con o sin consenso completo, hay que decidir igual — no decidir también es una decisión, y generalmente la peor.

La misión Génesis y el "Gold Standard Science"

El capítulo más ambicioso del reporte presenta la Genesis Mission, que busca integrar supercomputadoras, modelos de IA y bases de datos de los laboratorios nacionales para duplicar la productividad científica del país en una década.

Apuntan a laboratorios autónomos de ciclo cerrado donde la IA formule hipótesis, opere instrumentos y ajuste resultados en tiempo real. No es habilitar consultas más rápidas: es automatizar buena parte del método científico mismo.

El propio gobierno estadounidense frena esa ambición al reconocer una crisis de reproducibilidad en sus investigaciones. Saben que si entrenan a la IA con estudios defectuosos, multiplican la mala ciencia a escala industrial.

Por eso exigen el Gold Standard Science: transparencia, datos abiertos y curación estricta de la información antes de escalar el uso de IA. Es una señal de contradicción para un gobierno que viene de recortar justamente los controles de calidad de mediano plazo: de nada sirve la mejor infraestructura de IA del mundo si lo que le dan de comer son décadas de estudios mal replicados.

Ese mismo desafío, a escala mucho más chica, es el que corre el proyecto argentino. Un modelo local entrenado con datos desactualizados no sería un seguro, sino un peligro. Para que el plan nacional funcione, primero hay que hacer el trabajo minucioso de curar y estructurar la información propia — el Boletín Oficial, la jurisprudencia, las normativas — antes de apurar el despliegue.

Balance: qué tan bueno es el plan americano

Vale la pena mirarlo con ojo crítico, no de admiración automática porque venga de una potencia.

Lo que está bien pensado: el diagnóstico de burocracia es real, no inventado, y cualquier país lo sufre a su escala. Los mecanismos de financiamiento rápido para apuestas audaces tienen sentido — el consenso por comité tiende a premiar lo incremental y castigar lo arriesgado.

Y los consorcios pre-competitivos que propone el reporte, al estilo Apolo o Proyecto Genoma, son un mecanismo probado para resolver cuellos de botella que ninguna empresa resuelve sola — el propio INVAP nació de una lógica parecida.

Lo que genera dudas: trasladar financiamiento de universidades hacia industria tecnológica sin blindar la ciencia básica apuesta el largo plazo por el corto plazo — la ciencia aplicada de hoy nace de la básica de hace treinta años, y descuidarla no se nota hasta la próxima generación, cuando ya es tarde para corregir.

Y el reporte no explica cómo sostener este plan en el tiempo: un programa que depende de la buena voluntad del gobierno de turno no es una política de Estado, es un plan de gobierno con buen marketing.

Un motor de reserva local

Frente al monumental despliegue estadounidense, la idea de ir a buscar nuestra "cuarta estrella" tecnológica cobra aún más sentido. No se trata de intentar competir con los gigantes tecnológicos y sus presupuestos billonarios, sino de construir un motor de reserva.

Un datacenter propio en la Patagonia, aprovechando el frío y la energía barata que ya atraen a las grandes empresas, junto con un modelo abierto y preentrenado localmente.

El costo estimado ronda entre 100 y 120 millones de dólares en dos años. Una cifra asimilable frente al presupuesto estatal anual, que garantiza mantener la infraestructura y los servicios operativos el día que el acceso externo se corte.

Instituciones que sobrevivan

Un proyecto de esta envergadura requiere reconectar la ciencia con el conocimiento tácito y la manufactura, pero sobre todo, no puede depender de la voluntad del gobierno de turno.

En Argentina conocemos la diferencia entre una política de Estado y un plan de gobierno: instituciones como el Instituto Balseiro o el INVAP perduran y exportan tecnología de punta al mundo, mientras que iniciativas brillantes como la computadora Clementina o la ESLAI se apagaron apenas cambió el signo político.

La Inteligencia Artificial ya es Infraestructura Crítica. Estados Unidos ya firmó su hoja de ruta con metas a 90 días y directivas de presupuesto para el año fiscal 2028 — sin consenso total puertas adentro, pero la firmó igual.

El debate abierto el 10 de julio exige pasar de la teoría a la acción. Es momento de que Argentina construya la institucionalidad necesaria y asegure el financiamiento plurianual para no quedar rezagada en el siglo que se está reescribiendo ahora mismo.

*Por Sergio Daniel Candelo, co-founder de Snoop Consulting