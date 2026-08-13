La compañía explicó que las nuevas etiquetas permitirán identificar claramente cuándo un proyecto musical fue producido total o parcialmente con IA

Las acciones de Spotify subieron un 1,13%, cerrando a u$s494,11 tras el anuncio, en un intento de recuperar valor tras la volatilidad del mercado.

La medida busca transparentar el origen de los contenidos ante la presión de sellos discográficos por el aumento de pistas generadas por algoritmos.

Spotify comenzará a etiquetar canciones producidas con inteligencia artificial para diferenciar las obras de artistas humanos de las creaciones sintéticas.

Spotify, la plataforma de música on demand, anunció que comenzará a etiquetar a los artistas creados con inteligencia artificial y sus acciones reaccionaron positivamente a la medida en el mercado.

La decisión llega en un momento en que la música generada por algoritmos se multiplica y plantea interrogantes sobre derechos de autor, autenticidad y el futuro de la industria.

Spotify pondrá una etiqueta a los artistas creados con IA

La compañía explicó que las nuevas etiquetas permitirán identificar claramente cuándo una canción o un proyecto musical fue producido total o parcialmente con herramientas de IA.

El objetivo es que los oyentes puedan distinguir entre artistas humanos y creaciones sintéticas, en un contexto donde los modelos generativos ya son capaces de imitar voces, estilos y géneros con un realismo sorprendente.

Spotify enfrenta desde hace meses presiones de sellos discográficos y asociaciones de músicos que denuncian la presencia de miles de pistas creadas por IA que inflan artificialmente los catálogos y compiten con artistas reales.

La plataforma busca equilibrar la innovación con la protección de los creadores, evitando que la música sintética se convierta en un factor de distorsión en las métricas de reproducción y regalías.

Spotify comenzará a marcar a los artistas generados con IA con nuevas etiquetas

La medida también responde a la necesidad de preservar la confianza de los usuarios. En un ecosistema donde los algoritmos recomiendan canciones y playlists, la transparencia sobre el origen de los contenidos se vuelve clave para mantener la credibilidad del servicio.

Spotify informó que las etiquetas no implican una restricción, sino un mecanismo informativo que permitirá a los oyentes decidir si quieren consumir música generada por IA o priorizar producciones humanas.

Acciones de Spotify suben tras su nueva medida

Tras el anuncio, las acciones de Spotify cerraron en u$s494,11, con una suba del 1,13% respecto al día anterior.

La compañía logró recuperar terreno tras varias jornadas de volatilidad, alcanzando una capitalización bursátil de más de u$s103.000 millones y un volumen operado de 175.562 acciones.

La acción mostró una tendencia positiva desde el inicio de la jornada, con un repunte sostenido que la llevó a superar los u$s495 hacia el cierre.

Spotify acumula una caída significativa en lo que va de 2026, presionada por la competencia creciente en el mercado de streaming.

El repunte de este jueves se interpreta como una reacción técnica tras la corrección de las últimas semanas. Analistas señalan que la acción podría encontrar soporte en torno a los u$s480, mientras que la resistencia clave se ubica cerca de los u$s500.

La volatilidad se mantiene elevada, en línea con la incertidumbre sobre los márgenes futuros y la evolución de suscriptores premium.