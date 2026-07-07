Las compañías del magnate se fusionaron en febrero con el propósito de crear centros de datos en el espacio, capaces de satisfacer la demanda de IA

La estrategia prioriza la IA con grandes contratos y abre la puerta a integrar Tesla, con un 80% de probabilidad.

SpaceXAI integra Grok, la red X y la supercomputadora Colossus; su mercado potencial IA asciende a u$s26,5 billones.

Elon Musk fusiona SpaceX y xAI bajo la marca SpaceXAI, creando un gigante tecnológico con foco en IA.

Las dos empresas más ambiciosas de Elon Musk pasaron a tener un solo nombre. SpaceX y xAI se unificaron bajo la marca SpaceXAI, en un movimiento que Wall Street venía esperando desde hace meses.

El cambio se hizo oficial el lunes por la noche. La cuenta @xAI en la red social X mutó a @SpaceXAI y estrenó un logo que integra las tres letras de la IA dentro de la tipografía clásica del negocio espacial.

Con la nueva marca, Musk le pone nombre a una fusión que en los papeles ya estaba cerrada desde febrero. En aquella operación, SpaceX compró xAI en un canje de acciones que valuó al conjunto en u$s1,25 billones.

Dentro del paquete quedaron tres activos pesados: el modelo de lenguaje Grok, la red social X y la supercomputadora Colossus, instalada en Memphis con más de 200.000 GPU de Nvidia.

El bautismo llega apenas semanas después del gran hito financiero del imperio Musk. En junio, SpaceX debutó en el Nasdaq con la mayor oferta pública inicial de la historia: recaudó u$s75.000 millones y quedó valuada en u$s1,77 billones.

La lectura del mercado es directa: el nuevo nombre presenta al gigante como una empresa de inteligencia artificial que además lanza cohetes, no al revés.

Los números confirman esa jerarquía. SpaceXAI apunta a un mercado potencial de u$s28,5 billones. De ese total, u$s26,5 billones corresponden al negocio de la IA, u$s1,6 billones a la conectividad satelital de Starlink y apenas u$s370.000 millones al segmento espacial puro.

La fusión también resuelve un problema estructural: xAI quemaba cerca de u$s1.000 millones por mes en el desarrollo de sus modelos, mientras que Starlink aporta ingresos estables cada trimestre. Ahora, todo va a la misma caja.

Musk lo había blanqueado en mayo: "xAI se disolverá como empresa independiente, así que simplemente será SpaceXAI, los productos de IA de SpaceX".

Los contratos ya firmados dan magnitud al negocio. Anthropic paga u$s1.250 millones mensuales por acceso al cómputo de Colossus. Google desembolsa otros u$s920 millones. Y la startup Reflection firmó por u$s150 millones al mes.

En el horizonte aparece una jugada todavía más ambiciosa: llevar el entrenamiento de modelos al espacio para aprovechar la energía solar constante y el frío natural de la órbita. La compañía ya pidió permiso en Estados Unidos para desplegar hasta un millón de satélites que funcionen como nodos de cómputo orbital.

No todo es viento a favor. El generador de imágenes de Grok está bajo la lupa de reguladores en Estados Unidos, Europa y Asia, y las oficinas de X en Francia fueron allanadas hace pocos días.

En paralelo, Wall Street ya juega al próximo capítulo: la pregunta que domina las mesas de análisis es si Tesla será la siguiente empresa de Musk en integrarse al ecosistema SpaceXAI.

La automotriz mantiene una inversión de u$s2.000 millones en SpaceX que ya acumula una plusvalía en papel cercana al 64%. Gwynne Shotwell, presidenta de SpaceX, reconoció que existe una "convergencia" entre ambas compañías. El analista Dan Ives, de Wedbush, estima una probabilidad del 80% de que la fusión termine ocurriendo.