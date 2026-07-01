Amazon Web Services anunció una nueva unidad de negocio para ayudar a empresas a implementar agentes personalizados y competir con OpenAI y Anthropic

Amazon Web Services (AWS) desarrollará una nueva unidad especializada en inteligencia artificial (IA) donde destinará u$s1.000 millones en recursos internos para acelerar la adopción de esta tecnología entre sus clientes corporativos.

La iniciativa estará integrada por ingenieros especializados que trabajarán junto a las empresas para desarrollar e implementar agentes de IA adaptados a las necesidades de cada organización. El objetivo es facilitar la incorporación de estas herramientas en los procesos de negocio.

Según indicó la compañía, estos profesionales se sumarán temporalmente a los equipos de los clientes para:

instalar las soluciones

resolver desafíos técnicos

acompañar la puesta en marcha de proyectos.

Además del desarrollo de los sistemas, AWS busca que las empresas adquieran conocimientos para gestionar estas herramientas por su cuenta una vez finalizada la implementación.

Francesca Vasquez, vicepresidenta de Frontier AI en AWS, garantizó que los clientes obtendrán, además de nuevas soluciones basadas en IA, capacidades de ingeniería y metodologías de trabajo que permanecerán dentro de sus organizaciones.

Amazon aclaró que los u$s1.000 millones corresponden a recursos propios destinados a esta nueva unidad. No se trata de una inversión externa ni de una sociedad con otras compañías para desarrollar el proyecto.

Nueva estrategia por parte de Amazon Web Services dentro del mercado

La estrategia refleja un cambio en el mercado de la IA: las empresas ya no buscan únicamente acceder a modelos avanzados, sino implementarlos de forma efectiva en sus operaciones diarias.

Este tipo de servicio, conocido como ingenieros de despliegue adelantado, consiste en enviar especialistas a trabajar directamente con los clientes durante la adopción de nuevas tecnologías.

El modelo fue popularizado por Palantir y en los últimos meses también comenzó a ser impulsado por OpenAI y Anthropic. Ambas compañías desarrollaron iniciativas similares para acercar sus soluciones de IA al sector corporativo.

La principal ventaja de este esquema es que permite adaptar la IA a los procesos específicos de cada empresa. A la vez, facilita la transferencia de conocimientos para que los equipos internos puedan continuar con el desarrollo de esas herramientas.

Sin embargo, también implica un desafío importante. Mantener equipos de ingenieros altamente especializados requiere una inversión elevada y una estructura capaz de acompañar múltiples implementaciones de manera simultánea.

Con esta apuesta, Amazon busca fortalecer el posicionamiento de AWS en la carrera por la inteligencia artificial empresarial. La compañía pretende convertirse no solo en un proveedor de infraestructura en la nube, sino también en un socio estratégico para las empresas que avanzan en la adopción de IA.