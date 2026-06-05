El portal unifica los rendimientos, plazos y coeficientes UVA de las principales entidades. Las claves de su algoritmo basado en datos del BCRA

En un escenario caracterizado por la dispersión de las tasas de interés, los usuarios interesados en obtener un crédito hipotecario se enfrentan a la compleja tarea de contrastar los rendimientos nominales frente a los costos financieros reales.

Hasta hace poco tiempo, evaluar qué banco ofrecía la mejor alternativa exigía ingresar de forma manual a las diferentes plataformas o homebanking, quedando expuestos a la letra chica o a actualizaciones rezagadas. Frente a este bache informativo que golpea el bolsillo del lector, la plataforma online de acceso libre Calcul.ar se transformó en uno de los recursos más consultados de la plaza local al simplificar la simulación de colocaciones tradicionales y créditos indexados en un solo monitor digital.

La herramienta -creada por el técnico Rodrigo Herrainz- cobra una relevancia crítica para quienes buscan optimizar sus flujos de caja y programar sus decisiones de inversión con total previsibilidad contable.

El atributo diferencial del software radica en su diseño enfocado netamente en la utilidad del usuario, barriendo con los rodeos y las barreras técnicas que habitualmente arrastran los simuladores corporativos tradicionales de la banca masiva.

Así funciona Calcul.ar

Las funciones centrales para la administración del bolsillo

El funcionamiento del portal se apoya en una interfaz limpia y minimalista, cuya ingeniería de datos procesa en tiempo real las variables mandatorias que determinan el rendimiento de los instrumentos financieros más utilizados del mercado doméstico.

A través de sus diferentes pestañas de navegación, la plataforma permite ejecutar de forma inmediata diferentes tipos de proyecciones algorítmicas básicas.

A diferencia de los asistentes virtuales tradicionales -que suelen direccionar al usuario hacia la contratación de productos paquetizados-, la plataforma opera bajo un modelo estrictamente informativo y educativo.

Los algoritmos del portal se alimentan de las bases de datos públicas y las comunicaciones oficiales emitidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las propias gerencias comerciales de los bancos, lo que garantiza la fidelidad de las simulaciones y minimiza el margen de desvío frente a la liquidación real que realiza cada entidad en la ventanilla virtual.