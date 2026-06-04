El banco habilitará la conexión de herramientas de IA con sistemas clave de gestión corporativa, en una iniciativa pionera dentro de Wall Street.

Morgan Stanley confirmó un nuevo paso en la integración de inteligencia artificial (IA) dentro de los servicios financieros.

La entidad anunció que habilitará el acceso de agentes de IA a una parte clave de su negocio de gestión de patrimonio, una decisión que podría marcar un precedente en Wall Street.

La iniciativa permitirá que herramientas de IA desarrolladas por empresas clientes se conecten directamente a plataformas administradas por el banco para consultar información relacionada con planes de acciones y compensaciones corporativas.

En una primera etapa, el acceso estará disponible para ShareWorks y Equity Edge, dos de las soluciones utilizadas por Morgan Stanley para gestionar acciones, participaciones y beneficios destinados a empleados de compañías.

A diferencia de los sistemas tradicionales, los agentes de IA podrán interactuar directamente con las bases de datos sin necesidad de utilizar interfaces diseñadas para personas.

La entidad considera que este cambio ayudará a simplificar procesos internos y acelerar el acceso a información relevante para las empresas que utilizan sus servicios.

Morgan Stanley integra IA a sus servicios financieros

Según indicaron desde la compañía, los agentes autónomos podrán operar desde los propios entornos tecnológicos de los clientes, al consultar datos y ejecutar acciones a través de herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por terceros.

Morgan Stanley ya comenzó a probar la tecnología con un grupo reducido de empresas. Tras esta etapa inicial, planea ampliar gradualmente el acceso durante los próximos meses.

El objetivo es que la nueva capacidad alcance a sus aproximadamente 3.400 clientes corporativos antes de finalizar el próximo año, convirtiéndose en una de las implementaciones más ambiciosas de IA agéntica dentro del sector financiero.

La decisión también refleja un cambio más amplio que atraviesa la industria. Cada vez más compañías buscan que los asistentes de inteligencia artificial, además de responder preguntas, puedan interactuar con sistemas empresariales y ejecutar tareas de forma autónoma.

Para Morgan Stanley, la apertura de sus plataformas representa una oportunidad para integrarse con las nuevas herramientas que las empresas ya utilizan en sus operaciones diarias.

Al mismo tiempo, el movimiento muestra cómo las grandes instituciones financieras comienzan a adaptar su infraestructura para convivir con agentes de IA capaces de acceder a datos, interpretar información y colaborar en procesos de negocio complejos.

Con esta apuesta, Morgan Stanley se posiciona entre los primeros bancos de Wall Street en abrir de manera formal parte de sus sistemas a agentes de IA externos, una tendencia que podría expandirse rápidamente a otras entidades financieras en los próximos años.