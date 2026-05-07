El nuevo servicio permite elegir medios de noticias para mejorar la visibilidad de los temas que le interesan al usuario y mantenerse mejor informados

¿Querés estar siempre al tanto de las últimas noticias sobre fintech, criptomonedas, medios de pagos, inversiones y economía digital en Argentina? La mejor manera de no perderte nada es configurar a iProUP como tu fuente preferida en Google.

Con unos pocos clics, el buscador priorizará el contenido de iProUP cada vez que busques temas de actualidad. A continuación, te explicamos exactamente cómo hacerlo, tanto desde el buscador de Google como desde Google Discover en tu celular.

Paso a paso: cómo agregar iProUP en el buscador de Google

Este método funciona desde cualquier navegador, ya sea en computadora o en celular, siempre que estés usando Google como motor de búsqueda:

1.Hacé una búsqueda en Google: Ingresá a google.com y buscá cualquier tema de actualidad: bitcoin, billeteras, etcétera

2. Localizá la sección "Noticias destacadas": Dentro de los resultados aparecerá un carrusel de noticias. Buscá el ícono ubicado a la derecha del título de esa sección (puede ser una estrella o un signo de más) y hacé clic

Al buscar un tema, hay que hacer clic en el botón que está a la derecha de Noticias Destacadas

3. Seleccioná iProUP como fuente preferida: Se abrirá un panel con opciones de medios disponibles. Escribí "iProUP" en el buscador del panel y seleccionalo para sumarlo a tu lista de fuentes preferidas.

4. Actualizá la página: Recargá los resultados de búsqueda

Otra forma para hacerlo es pulsar en este vínculo.

En el cuadro de búsqueda, hay que ingresar el medio para fijarlo entre los preferidos

A partir de ese momento, las noticias de iProUP comenzarán a aparecer con mayor visibilidad en el carrusel de Noticias d