Desde el 1° de febrero de 2026, el RENAPER emite el nuevo DNI electrónico, que incorpora un chip sin contacto, un código QR y medidas de seguridad actualizadas, dejando atrás el viejo código de barras que durante años utilizaron las aplicaciones para capturar datos de manera rápida.

El problema no es el documento. El problema es que muchos sistemas siguen diseñados para leer el código de barras anterior y no terminaron de adaptarse. Esto provoca que los usuarios no puedan generar claves, darse de alta en cuentas bancarias o realizar trámites no presenciales.

Hay dos incompatibilidades concretas que conviene entender antes de intentar cualquier solución. La primera es que el QR del nuevo DNI no es un reemplazo funcional del código de barras para validación (es una puerta de acceso a datos del titular, no una herramienta de autenticación). Los sistemas que intentan validar identidad escaneando ese QR como si fuera el código de barras viejo, simplemente no van a funcionar.

La segunda es que el número de trámite pasó de 11 a 9 dígitos, lo que provoca errores en formularios web programados para validar obligatoriamente 11 caracteres. Si el sistema no fue actualizado, el proceso se interrumpe con un error de credenciales o de formato.

Las consecuencias son usuarios que no pueden crear claves bancarias, acceder a servicios o darse de alta en sistemas públicos como ANSES o ARCA. En algunos casos los sistemas rechazan directamente el documento o no leen el QR, impidiendo avanzar con gestiones básicas.

Los escenarios más frecuentes y cómo resolverlos online

No puedo crear mi clave de seguridad social en ANSES. Este es uno de los casos más reportados. ANSES permite hasta tres intentos para crear la clave por internet. Si se agotan, la solución disponible es obtener la clave de manera presencial en cualquier oficina del organismo con el DNI, o llamar al 130. Si el error ocurre antes de llegar a ese límite, la causa probable es el número de trámite de 9 dígitos que el sistema no acepta. La alternativa es ir presencialmente con el eDNI, que como documento físico es plenamente válido.

No puedo generar mi clave fiscal o registrarme en ARCA. El sistema todavía no reconoce el nuevo formato de forma consistente. Mientras no haya actualización del lado del organismo, la vía más directa es el turno presencial en una dependencia, donde el agente puede validar el chip del documento mediante la app oficial del RENAPER.

Mi banco no me lee el QR o me pide el código de barras. Este es el caso del Banco Credicoop y de otros que aparecen en los reportes. La solución inmediata: concurrir a la sucursal y pedir que el empleado valide el documento usando la app oficial de RENAPER, que funciona sin conexión a internet. El banco no puede rechazar el eDNI —es el único instrumento legal de identificación vigente.

Intento abrir una cuenta en un banco digital y me da error de credenciales. El problema suele ser el número de trámite. Si el campo del formulario pide 11 dígitos y el nuevo DNI tiene 9, no hay solución técnica del lado del usuario: el sistema tiene que actualizarse. En ese caso, la alternativa es contactar al banco para reportar el error o elegir una entidad cuya plataforma ya esté actualizada.

La app del RENAPER: el puente mientras los sistemas se ponen al día

Frente a cada uno de estos escenarios, el RENAPER tiene una herramienta concreta disponible hoy: una aplicación gratuita, disponible en Android e iOS, que permite verificar la identidad tanto de manera presencial como remota, funciona sin conexión a internet y accede directamente a los datos electrónicos del chip del eDNI.

Esa app es la respuesta práctica a los problemas en ventanilla. Si un banco o un organismo dice que "no puede procesar el documento", el usuario puede pedirle al empleado que use esa herramienta. No es un workaround improvisado: es la solución oficial que el RENAPER puso a disposición específicamente para este período de transición.

Para organizaciones que necesitan integraciones más complejas, el organismo ofrece APIs REST que permiten validar identidades en línea de forma segura, sin depender de la lectura de códigos físicos, y el estándar del chip es abierto para quienes necesiten incorporar la lectura electrónica en sus sistemas.

Dicho de otro modo, las herramientas para que los bancos se actualicen ya existen y están disponibles. La demora no es técnica, es de voluntad de implementación.

Qué derechos tenés si te rechazan el documento

El DNI vigente es el único instrumento legal de identificación y ninguna entidad puede rechazarlo. En caso de que la negativa persista, el usuario puede realizar un reclamo ante el RENAPER o recurrir a Defensa del Consumidor por negativa de servicio.

Ese punto es clave y muchos usuarios no lo conocen. Si un banco se niega a procesar un trámite alegando que "el sistema no acepta el nuevo DNI", eso no es una justificación legal válida, es un problema del sistema del banco, no del documento del cliente. El usuario tiene respaldo normativo para exigir la prestación del servicio o para escalar el reclamo.

El camino concreto: primero pedir que se valide con la app del RENAPER en el momento. Si el empleado no puede o no quiere hacerlo, pedir el número de reclamo interno del banco. Si no hay solución, presentar una denuncia en Defensa del Consumidor (que tiene competencia sobre entidades financieras) o escribir al RENAPER por los canales oficiales del organismo.

Cuánto va a durar esto y qué viene después

El RENAPER descartó volver al código de barras. El organismo sostiene que es una tecnología en desuso a nivel global y que la transición debería ser rápida porque las herramientas técnicas ya están disponibles. Esa última parte es la que genera tensión: las herramientas están disponibles, pero los sistemas bancarios y los organismos públicos todavía no las implementaron.

El eDNI adopta normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), lo que lo convierte en un instrumento interoperable y apto como documento de viaje dentro del MERCOSUR. Es decir, el estándar es robusto y de largo plazo. La fricción actual no cambia esa dirección, la demora.

El dato que da perspectiva sobre la escala del problema: en Argentina más del 80% de los pagos ya son digitales y cerca del 30% pasa por billeteras virtuales. Un sistema de identificación que no funciona en los canales digitales de los bancos no es un inconveniente menor: es un cuello de botella en la operatoria financiera cotidiana de millones de personas.

El eDNI es tecnológicamente superior al anterior en todos los aspectos que importan: seguridad, interoperabilidad, resistencia a la falsificación. El problema es que se lanzó sin garantizar que la red de sistemas que lo tiene que leer estuviera lista para recibirlo.

La responsabilidad de resolver eso no es del usuario que recibió su nuevo DNI. Es de los bancos que no actualizaron sus plataformas, de los organismos públicos que siguen pidiendo 11 dígitos cuando el documento tiene 9, y del Estado que implementó el cambio sin fijar plazos obligatorios de adaptación para las entidades.

Mientras eso no se resuelva, la app del RENAPER es el puente. Pero un puente no es una solución permanente: es lo que se usa cuando el camino principal todavía no está terminado.