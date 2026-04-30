Se trata del primer movimiento relevante desde la estabilización de abonos del servicio en agosto de 2024, mismo año de su llegada al país

Starlink, el servicio de internet satelital perteneciente a SpaceX, aumentó sus tarifas en la Argentina y, a partir de mayo, mostrarán un incremento aproximado de 15%.

Se trata del primer movimiento relevante desde la estabilización de abonos del servicio en agosto de 2024, año de su llegada al país.

La medida se da a causa de factores locales ligados a la inflación, que se suma a una estrategia global de segmentación para administrar la demanda de equipos.

Cuánto costará Starlink, el servicio de internet satelital, en mayo 2026

Tras el incremento, el plan residencial estándar pasó de $56.100 a $65.000 mensuales, mientras que la versión Lite subió de $38.000 a $45.000.

Los planes móviles también registraron fuertes incrementos, con el itinerante ilimitado trepando hasta $140.000.

El ajuste, que comenzó a regir en abril de 2026, impacta principalmente en los planes residenciales:

Residencial Estándar: $65.000 mensuales (antes $56.100)

Residencial Lite: $45.000 mensuales (antes $38.000)

Starlink confirmó que aumenta sus precios un 15% en Argentina

En el segmento de movilidad, los cambios fueron más significativos:

Itinerante 100 GB: $63.000 mensuales

Itinerante ilimitado: $140.000 mensuales (antes $87.500), con un incremento cercano al 60%

El precio de los equipos se mantiene en torno a los $299.000, aunque en algunos casos se ofrecen versiones más compactas como el Starlink Mini X, que integra antena y router Wi-Fi 6.

Argentina se consolidó como uno de los mercados más relevantes para Starlink en América Latina, con más de 700.000 abonados y un crecimiento semanal del 2%. La empresa proyecta alcanzar el millón de usuarios antes de fin de año.

El país también fue elegido como primer mercado para el lanzamiento del Mini Car Pack, un dispositivo orientado al sector automotor, que busca mejorar la conectividad en una flota de más de 13 millones de autos particulares y cerca de 3 millones de vehículos comerciales.

Starlink limita la velocidad a usuarios con alto consumo de datos y genera polémica

En paralelo, Starlink comenzó a aplicar restricciones de velocidad a usuarios residenciales con consumos de datos muy superiores al promedio, en un intento por evitar la saturación de su red satelital global. La medida representa un cambio en la política de "datos ilimitados" que la compañía había promocionado hasta ahora.

Los reportes surgieron en foros especializados como Reddit, donde clientes afectados compartieron respuestas oficiales del soporte técnico del servicio. En ellas se les informaba que la reducción de velocidad no se debía a problemas técnicos ni a obstrucciones en la antena, sino directamente al nivel de consumo registrado durante el ciclo de facturación.

En algunos casos, los usuarios pasaron de navegar con normalidad a tener dificultades incluso para reproducir videos en YouTube, quedando limitados a velocidades básicas que apenas permiten cargar páginas ligeras sin contenido multimedia.

De acuerdo con la información disponible, Starlink compara el consumo mensual actual con el promedio de los últimos seis meses. Si el uso resulta "significativamente superior", la conexión se reduce hasta el inicio del siguiente ciclo de facturación.

Durante ese período, el servicio sigue activo, pero con velocidades muy limitadas. La única forma de recuperar el rendimiento habitual de inmediato es migrar hacia planes superiores con mayor prioridad de ancho de banda.

La decisión responde al crecimiento acelerado de la base de clientes de Starlink, que ya supera los 10 millones de usuarios activos en todo el mundo.

La compañía busca evitar que un pequeño porcentaje de consumidores con descargas extremas degrade la experiencia general de navegación para el resto.

Aunque el servicio había sido promocionado como "sin límites", la realidad es que la infraestructura satelital tiene capacidad finita y requiere mecanismos de gestión de tráfico para sostener la calidad