Cada agente cuenta con una wallet independiente, financiada previamente por el usuario, lo que delimita su capacidad de acción y evita riesgos de seguridad

The Open Network (TON) presentó agentes de inteligencia artificial integrados en Telegram que ya permiten realizar trading, staking y pagos en la blockchain TON, y marcó un hito en la automatización financiera dentro de la aplicación de mensajería con casi mil millones de usuarios.

El avance se sustenta en el lanzamiento de las Agentic Wallets, un estándar abierto dentro de TON que habilita a los agentes de IA a administrar fondos y ejecutar operaciones financieras de manera directa.

Cada agente cuenta con una wallet independiente, financiada previamente por el usuario, lo que delimita su capacidad de acción y evita riesgos de seguridad.

El modelo es no custodial, algo que significa que la propiedad de los activos permanece en la billetera principal del usuario, mientras que el agente solo puede operar dentro del saldo asignado.

Este diseño elimina la necesidad de compartir claves privadas o aprobar manualmente cada transacción y permite que los agentes actúen de forma autónoma sin comprometer el control del usuario.

Telegram suma agentes de IA para operar en la red TON sin salir de la aplicación

Los agentes de IA en Telegram pueden ejecutar trading automatizado con límites predefinidos, realizar staking de TON, gestionar portafolios, efectuar pagos recurrentes y coordinar múltiples agentes con funciones diferenciadas.

Telegram sumó agentes de IA que permiten operar Bitcoin de forma directa

Esto abre la puerta a bots especializados que operan bajo parámetros claros, reduciendo la intervención humana y aumentando la eficiencia.

Para los desarrolladores, el sistema añade una nueva capa al ecosistema TON, que ya venía fortaleciendo su oferta de aplicaciones, wallets digitales y herramientas basadas en inteligencia artificial.

Según Andrew Grekov, director de TON Tech, este avance marca un punto de infl