Los afiliados pueden obtener hasta un 15% de comisión por cada compra realizada mediante enlaces personalizados, con el dinero depositado en Mercado Pago

Mercado Libre, la principal plataforma de comercio electrónico de la región, lanzó en Argentina su Programa de Afiliados y Creadores, una herramienta que permite ganar dinero recomendando productos sin necesidad de vender directamente.

Los afiliados pueden obtener hasta un 15% de comisión por cada compra realizada a través de sus enlaces personalizados, con el dinero depositado en Mercado Pago.

Programa de afiliados de Mercado Libre: Cómo ganar dinero por recomendar productos

El sistema es sencillo: cualquier usuario con cuenta activa en Mercado Libre puede registrarse en el programa. Una vez aprobado, el afiliado elige un producto del catálogo —que supera los 7 millones de artículos— y genera un enlace único.

Ese link puede compartirse en redes sociales, blogs, grupos de WhatsApp, canales de Telegram o incluso en contenidos editoriales.

Cuando alguien ingresa al marketplace desde ese enlace y concreta una compra, el afiliado recibe una comisión.

Un detalle clave es que la comisión se genera incluso si el comprador termina adquiriendo otro producto distinto al recomendado: lo importante es que la entrada al sitio se haya realizado desde el enlace del afiliado.

Mercado Libre ahora permite ganar dinero a través de su programa de afiliados

Las comisiones varían según la categoría del producto. En rubros de alto valor como electrónica, el porcentaje es menor, mientras que en moda, belleza o consumo masivo puede alcanzar hasta el 15% del valor de la venta.

No existe un techo de ingresos: cada afiliado puede generar tantas comisiones como ventas logre concretar. En Brasil y México, donde el programa ya funciona desde hace años, algunos usuarios transformaron esta actividad en su principal fuente de ingresos.

Para participar, basta con ser mayor de 18 años y tener una cuenta activa en Mercado Libre. No es necesario ser influencer ni tener miles de seguidores, aunque quienes superen los 10.000 seguidores en TikTok o Instagram pueden acceder a beneficios extra, como monetizar visualizaciones de videos o participar en campañas exclusivas.

El dinero se deposita directamente en Mercado Pago, lo que facilita la gestión de ingresos y su uso inmediato en transferencias, pagos o inversiones dentro del ecosistema de la compañía.

El desembarco del programa en Argentina se da en pleno auge de la economía de creadores, un modelo que transforma la recomendación de productos en una fuente de ingresos.

Según datos de Statista, el 80% de los usuarios de redes sociales ya realizó al menos una compra dentro de estas plataformas, y se estima que este fenómeno crecerá cerca de un 30% hacia 2026.