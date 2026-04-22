Uno de los directivos clave de Intel adelanta que todas las nuevas plataformas son desarrolladas para evitar la sustracción y cracking de datos

La computación cuántica representa una amenaza clave para el mundo de las criptomonedas debido a su potencial para romper los pilares criptográficos encargados de sostener la seguridad, la propiedad y la integridad de las redes blockchain.

Marcelo Bertolami, Director de Ventas Técnicas para Latinoamérica de Intel, resalta en diálogo con iProUP que la compañía ya se prepara para hacerle frente al Quantum Computing.

Durante el evento Intel Extreme Masters 2026, en Rio de Janeiro, el directivo también se refirió al avance de las AI PCs en la región y en la Argentina, entre otros temas

iProUP: ¿Por qué muchos analistas empezaron a hablar de los riesgos que traería la computación cuántica en el sector fintech y en el mundo de las criptomonedas?

Marcelo Bertolami: Lo que se debe tener en cuenta es para qué es buena la computación cuántica en realidad y también en qué modos de uso no lo es, sobre todo, para criptografía y para romper códigos de seguridad.

Lo que nosotros estamos haciendo en Intel es adelantarnos con todo lo que es la base instalada, con esquemas de seguridad que estén Post Quantum Computing Ready (un estado de preparación tecnológica que indica que un sistema, producto o infraestructura ya está diseñado o adaptado para resistir ataques de computadoras cuánticas).

El quantum computing no va a ser algo masivo, sino que si alguien ya posee una computadora con estas características puede hacer crack de los códigos que existan. Porque hay mucha gente, hay hackers, que ya toman los datos pensando que los van a poder crackear cuando tenga la computadora cuántica.

Lo que hay que hacer es estar preparado con los cifrados y con el tema de encriptación con Post Quantum Computing Ready para que cuando venga un post quantum más masivo, sus datos no estén a la mano de hackers, sin que uno se haya dado cuenta y se los hayan capturado.

Por otro lado, no creo que este tipo de máquinas vayan a competir en el día a día, es decir, no creo que mucha gente vaya a tener una máquina de quantum computing en la casa, al menos en el corto plazo.

Lo que sí habrá serán algunas máquinas que van a hacer esto y su objetivo esencial o el principal modo de uso será esto de hacer cracking. Nosotros desde Intel estamos preparando todas nuestras plataformas para que eso no pase.

I: ¿Cómo fue la adopción de las PCs con inteligencia artificial desde su lanzamiento a nivel regional?

MB: La adopción obviamente en Latinoamérica depende mucho de la oferta que traen los fabricantes. Hemos visto que en el mercado de Comercial, la parte más de enterprise, la adopción fue muy fuerte. En el caso de Consumo personal, hay todavía una falta de adopción fuerte.

A la hora de hablar sobre cuánta gente lo está adoptando, hay desconocimiento de por qué llevar una AI PC, cuáles son sus beneficios, por qué me tengo que llevar esto.

Entonces esto es un poco con lo que estamos haciendo al traer nuevas plataformas con la Serie Intel Core 3, que traen All day battery life -función que permite ofrecer batería durante todo un día-, que es algo que es bien contundente para el usuario final.

La NPU también es Copilot Plus Ready, como es toda nuestra serie de procesadores Intel Core Ultra Serie 3.

Además, estamos trayendo lo que es Wild Cat Lake, que es también es un Intel Core Serie 3 y que lo que trae es un acceso de la IA a mainstream, a lo que es el mercado que antes no tenía la posibilidad, de llegar a esos niveles de precio con una NPU de una IPC.

I: ¿Cómo es la adopción de la Argentina en comparación con el nivel regional?

MB: Argentina pasó por muchas etapas y muchas cosas, sobre todo con los cambios de tarifas de importación y todas esas idas y venidas con el tema de fabricación local o no. Pero claramente ahora, con las nuevas reglas y todo lo demás, creo que se va a acelerar muchísimo la adopción de estas nuevas tecnologías.

Hay un lag en la adopción de tecnología en la Argentina, hay un retraso importante. Y siempre fue un país que estuvo a la vanguardia de la adopción de tecnología, pero hoy tiene un parque instalado súper viejo, que necesita renovar. El tema es que tenga una oferta acorde para que lo pueda renovar con la última tecnología.

Argentina es así, va y viene con ciclos que son explosivos y tiene ciclos de crecimiento que son diferentes de cualquier otro país de la región.

Creo que hay un cambio muy fuerte últimamente de las multinacionales volviendo a tener interés en Argentina después de tantas veces que han tenido que salir y entrar, salir y entrar.

Creo que empieza a ver que esto es una solución de largo plazo y que habrá una estabilidad como para decir y apostar para traer los productos.

I: ¿Qué representa la Argentina para Intel?

Para Intel, la Argentina es un mercado interesante, o sea, siempre lo fue. Si miro Latinoamérica en general, obviamente Brasil y México son los dos países más grandes, pero siempre en nuestra estrategia estuvo la Argentina.

Siempre está como el cuarto país, a veces lo es Colombia, de acuerdo a los vaivenes de la economía, pero siempre es un país súper interesante.

Y después Chile y Perú con su realidad. Chile es un país bastante más chico en población, pero muy tecnológico mientras que Perú tiene una cosa única que es que les gusta la tecnología de punta y la última tecnología. Son algunos aspectos propios de Latinoamérica que son súper interesantes.

I: ¿Este es el último lanzamiento del año?

MB: Yo diría que no, para fines de año vamos a tener más novedades, también a nivel mundial. Diría al nivel del CES, vamos a estar lanzando nuevas plataformas.

I: ¿Y a qué gama pertenecerán esos nuevos productos?

MB: Arriba, arriba, arriba. Nosotros tenemos una cadencia casi anual de productos; ahora estamos volviendo a esa cadencia anual. En el nivel premium es donde más vamos a estar haciendo esos movimientos. Pero también con Wild Cat Lake, que es una plataforma que seguirá en el tiempo, ya que tendrá refresh y sabemos que estará por mucho tiempo.

Durante el Intel Extreme Masters (IEM) 2026 celebrado en Río de Janeiro, Intel fue el patrocinador principal del torneo de Counter-Strike 2 y, además, aprovechó para exhibir sus últimos avances en hardware y tecnología aplicada al gaming.

Entre los productos, se destaca la nueva serie Intel Core 3, que se transformó en la nueva gama de entrada dentro del renovado esquema de marcas de Intel –que decidió abandonar la clásica 'i' de Core i3– y fue diseñada para aquellos usuarios que prefieren un equilibrio logrado entre eficiencia energética y rendimiento confiable en tareas cotidianas, productividad de oficina y consumo de contenido multimedia.