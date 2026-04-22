Su propuesta introduce el concepto de "Proof of Heat" y una criptomoneda llamada BITCU, vinculada al cobre pero sin respaldo físico directo

Bitcopper es el nombre de un proyecto chileno nacido en Chuquicamata que busca digitalizar el cobre mediante blockchain e inteligencia artificial, mediante una infraestructura que conecta datos físicos del metal con la economía digital.

Su propuesta introduce el concepto de "Proof of Heat" y una criptomoneda llamada BITCU, vinculada al cobre pero sin respaldo físico directo, además de tokens anclados al precio internacional del metal.

El proyecto surgió este año como una empresa de IT fundada por Pedro Ramos Morales, oriundo de Chuquicamata, la mayor mina de cobre a cielo abierto del mundo.

Bajo el lema "Del cobre al código", el proyecto busca transformar la relación entre minería e innovación, reconociendo el calor generado por el cobre en los procesadores como un valor digitalizable.

"No inventamos el valor, lo reconocimos donde siempre estuvo", explicó Ramos, aludiendo a la idea de que el cobre es esencial en la computación global y que su energía puede convertirse en un activo digital.

El sistema se apoya en dispositivos físicos como el BitCU Stick, que incorpora sensores de temperatura, GPS y medición analógica.

Bitcopper es un proyecto chileno que busca digitalizar el cobre mediante blockchain e IA

Bitcopper, el proyecto chileno busca tokenizar cobre a través de blockchain e IA

Cada lectura genera un paquete de datos firmado criptográficamente desde el origen, garantizando la integridad de la información. Estos datos alimentan el protocolo Proof of Heat, que traduce fenómenos termodinámicos en un consenso digital para la red BITCU.

Además, Bitcopper planea publicar su código base "bitcopper-core" en GitHub, reforzando la transparencia y la colaboración abierta.

La infraestructura incluye capas de IA que permiten analizar datos físicos y proyectar usos en sectores como la construcción, donde ya desarrollan soluciones de presupuestación automática con IA. El ecosistema de Bitcopper contempla varios activos digitales:

BITCU , moneda nativa respaldada por el calor físico de los procesadores.

CUPR Token , en desarrollo, anclado al precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME).

CLPT Token, de utilidad y gobernanza dentro del protocolo Proof of Heat.

Estos instrumentos buscan conectar el cobre, recurso estratégico de Chile, con la economía digital global, mediante alternativas tanto para la industria minera como para inversores interesados en commodities tokenizados.

Bitcopper se presenta como una iniciativa especializada en la tokenización de recursos naturales, con un enfoque que combina blockchain, IA y datos físicos certificados.