BruFon permite contratar datos en el exterior para más de 150 países, controlar el consumo en tiempo real y recargar todo desde la app de Brubank.

Brubank, el banco digital más grande de Argentina, vuelve a marcar el camino en innovación financiera con el lanzamiento de BruFon, su eSIM internacional.

Con este paso, Brubank se convierte en el primer banco argentino en ofrecer conectividad móvil internacional como producto propio, integrado nativamente.

A nivel global, los ecosistemas financieros más innovadores evolucionan hacia plataformas que acompañan a las personas más allá de lo estrictamente bancario. Brubank lleva años construyendo esa visión en Argentina — y BruFon es su expresión más reciente.

Brubank sabe que sus clientes viven conectados: usan el celular para todo — manejar su plata, viajar, trabajar y mantenerse conectados con su entorno. Pero viajar al exterior todavía implica fricciones: altos costos de roaming, dependencia de WiFi público poco seguro o tener que comprar planes de datos en otras plataformas.

BruFon elimina todo eso ofreciendo conectividad internacional simple, segura y gestionada íntegramente desde la app de Brubank, con activación del servicio, control del consumo en tiempo real, y recarga de datos desde un solo lugar.

BruFon funciona con tecnología de Gigs, el líder en conectividad embebida. Este lanzamiento se suma a las soluciones que Brubank ya ofrece para el viajero argentino: pagos con PIX en Brasil desde la app, asistencia al viajero incluida en el plan Ultra en alianza con Pax, y tarjeta de crédito y débito Visa Internacional.

De esta manera, Brubank consolida una propuesta integral para viajes — pagos, cobertura y ahora conectividad móvil — todo dentro de un mismo ecosistema digital.

BruFon es gratuito para usuarios Ultra (2GB incluidos) y Plus (1GB incluido), y se extenderá próximamente al resto de la base de clientes.

Principales ventajas de BruFon:

Gratuito para usuarios Ultra (2GB) y Plus (1GB)

Cobertura en más de 150 países

No requiere chip físico ni cambio de tarjeta

Conectividad sin roaming: datos contratados directamente desde la app

Una única eSIM reutilizable para múltiples destinos

Incluye hotspot: conectá laptop, tablet u otros dispositivos

Activación rápida y 100% digital desde la app

Mayor seguridad: no se pierde ni puede ser sustraída físicamente

"En Brubank como empresa de tecnología ofrecemos experiencias financieras más allá de las finanzas tradicionales. Viajar es uno de los momentos en los que los usuarios enfrentan fricciones reales, y nuestro objetivo es resolverlas desde un solo lugar. Con BruFon damos un paso más en la construcción de un ecosistema digital que se expande hacia la conectividad móvil y acompaña a nuestros clientes antes, durante y después del viaje, con una experiencia simple, transparente y pensada para su día a día", expresa Pablo Sánchez, cofundador y CIO de Brubank.

Mas info en: www.brubank.com/brufon