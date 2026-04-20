La plataforma permite contratar seguros de viaje, reservar hoteles, alojamientos y conocer cuáles son los vuelos más baratos a Miami, Dallas o Kansas

Belo Travel es una plataforma online para reservar viajes, principalmente hoteles, seguros de viaje y alojamientos, y que forma parte del ecosistema de la billetera digital Belo.

De esta manera, la firma fundada por Manuel Beaudroit brinda la chance de facilitar la compra de todo lo que se necesita para disfrutar al máximo de la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Desde ahora, los usuarios pueden buscar y reservar vuelos internacionales directamente desde la web travel.belo.app.

La gran novedad es que Belo Flights permite encontrar pasajes en las principales aerolíneas del mundo.

Entre las compañías disponibles se destacan:

Aerolíneas Argentinas

LATAM

GOL

Avianca

La propuesta de Belo incluye precios altamente competitivos que buscan superar las ofertas tradicionales del mercado.

Un punto clave es que todas las tarifas seleccionadas a través de la plataforma incluyen equipaje carry-on.

Reservá tu vuelo al Mundial de EE.UU., Canadá y México y pagá con tarjeta en dólares

Además de la financiación, Belo ofrece la posibilidad de pagar estas reservas utilizando directamente tarjeta en dólares.

Esta funcionalidad simplifica el proceso de compra para quienes poseen esta moneda, evitando conversiones innecesarias.

El funcionamiento de Belo Travel es extremadamente sencillo e intuitivo para cualquier usuario.

El primer paso es ingresar al sitio oficial travel.belo.app y luego dirigirse a la sección "Flights".

Allí se pueden explorar las diversas opciones de vuelos internacionales disponibles para las fechas del Mundial.

Una vez que el usuario selecciona el tramo deseado, debe iniciar sesión en la web para proceder.

El sistema guía paso a paso para completar los datos personales y elegir el método de pago más conveniente.

Check-in directo con la aerolínea con mucha flexibilidad de ofertas diarias

Al finalizar la operación, Belo envía todos los detalles de la reserva directamente al mail del usuario.

Es importante tener en cuenta que las ofertas de vuelos internacionales pueden variar día a día.

Por esta razón, se recomienda revisar constantemente las fechas antes de concretar la reserva definitiva.

Otro aspecto fundamental es que, al momento de reservar el pasaje en Belo Travel, no se solicita DNI o pasaporte.

Estos documentos críticos deben completarse únicamente al momento del check-in, el cual se realiza directamente en la página oficial de la aerolínea correspondiente.

Esta modalidad agiliza el proceso de compra inicial, permitiendo asegurar la tarifa rápidamente mientras se preparan los documentos de viaje.