Alertan por una estafa que usa compras en Mercado Libre para engañar a los usuarios en la que simulan fallas de envío para sacar al usuario del chat ofical

Una nueva modalidad de fraude digital se viralizó recientemente, ya que se conoció que delincuentes usan las operaciones dentro de Mercado Libre como punto de partida para engañar a usuarios y vaciar sus cuentas bancarias.

Según trascendió en redes, esta nueva modalidad que se hizo viral combinó técnicas de ingeniería social, suplantación de identidad y el uso de canales externos para eludir los controles de seguridad de la plataforma.

¿Cómo funciona la estafa?

Esta nueva estafa empieza dentro del chat oficial de una compra, donde un supuesto vendedor, que cuenta con reputación positiva, le informa al comprador sobre un problema con el envío del producto, como fallas en la etiqueta, errores en el código de barras o inconvenientes con el correo.

A partir de ese momento, el estafador le propone continuar la conversación fuera del sistema al usuario, generalmente a través de WhatsApp, lo cual es crucial porque le permite al estafador salir del canal de comunicación oficial, por lo que el comprador pierde la protección de la plataforma.

Una vez realizado el contacto directo, los delincuentes se hacen pasar por personal del área de "ventas y logística" y ofrecen una solución inmediata para resolver el inconveniente.

Para llevar a cabo la estafa, los atacantes le solicitan al usuario un pago adicional mediante un código QR o un enlace, supuestamente necesario para generar una nueva etiqueta de envío.

Sin embargo, ese pago no está vinculado a la compra original, ya que al escanear el código o ingresar datos personales, la víctima termina autorizando transferencias o entregando información sensible, lo que permite a los estafadores vaciar la cuenta bancaria casi de forma instantánea.

Una estafa efectiva

Uno de los aspectos más engañosos de esta modalidad es que el primer contacto puede provenir de cuentas con historial positivo, lo que genera confianza en la víctima.

Además, los mensajes suelen incluir logos, firmas y lenguaje empresarial que refuerzan la apariencia de legitimidad, por lo que resulta más fácil confiar en la cuenta.

Por otro lado, la urgencia también es importante, ya que los estafadores presionan para que el usuario actúe rápidamente y no "pierda" la compra, lo que reduce el margen de análisis.

A modo de prevención, los especialistas en ciberseguridad insisten en una regla fundamental, y se trata de no salir nunca del ecosistema oficial de la plataforma para completar una operación.

Entre las principales medidas de prevención se destacan:

No continuar conversaciones por fuera del chat oficial.

No realizar pagos adicionales que no estén dentro de la compra original.

Desconfiar de mensajes urgentes o con errores.

No escanear códigos QR enviados por desconocidos.

Verificar siempre las notificaciones dentro de la app o el sitio oficial.

Pero además, se debe siempre recordar que ninguna empresa oficial solicita pagos extra por canales informales ni deriva a mensajería externa para resolver problemas logísticos.