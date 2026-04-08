La herramienta es capaz de hallar vulnerabilidades "zero-day" invisibles por décadas y pone en estado de emergencia a los protocolos DeFi y Smart Contracts

El mundo de las criptomonedas, donde el código es ley y la seguridad se mide en la inviolabilidad de los contratos inteligentes, acaba de recibir una advertencia de proporciones sísmicas. Una nueva generación de inteligencia artificial desarrollada por Anthropic ha encendido las alarmas al demostrar una capacidad sin precedentes para detectar miles de vulnerabilidades críticas, incluyendo fallas "zero-day" en sistemas que se creían blindados.

Para el ecosistema cripto, esta noticia es un punto de quiebre: si una IA puede identificar en segundos errores ocultos durante 27 años, la barrera entre una billetera segura y un vaciamiento masivo de fondos se vuelve peligrosamente delgada.

Una nueva IA que podría revolucionar la industria

El modelo, denominado Claude Mythos Preview, forma parte de una nueva generación de IA con habilidades avanzadas de razonamiento y programación.

Según reportes recientes, esta herramienta fue capaz de identificar problemas de seguridad incluso en software ampliamente auditado, incluyendo fallos que permanecieron ocultos durante décadas.

Uno de los aspectos más impactantes es que la IA detectó vulnerabilidades en todos los principales sistemas operativos y navegadores, lo que sugiere una superficie de ataque mucho mayor de lo que se creía.

Además, no solo identificó estos errores, sino que en muchos casos también pudo desarrollar exploits funcionales para aprovecharlos.

Entre los ejemplos más llamativos figuró una falla de 27 años en el sistema OpenBSD y errores históricos en librerías ampliamente utilizadas como FFmpeg.

Estos descubrimientos refuerzaron la idea de que incluso el software considerado más seguro puede contener debilidades invisibles para los métodos tradicionales.

Los expertos advirtieron que esta capacidad podría marcar un punto de inflexión, ya que las herramientas que antes estaban reservadas a equipos altamente especializados ahora podrían automatizarse y escalarse a gran velocidad.

Un punto de quiebre en la historia de la IA

La aparición de Claude Mythos reflejó un cambio profundo en la relación entre inteligencia artificial y ciberseguridad, ya que no se trata solo de herramientas defensivas o automatización de tareas, sino de sistemas capaces de descubrir y explotar debilidades a una escala inédita.

Para muchos analistas, esto marca el inicio de una nueva era con una carrera entre quienes desarrollan defensas basadas en IA y quienes intentan utilizarlas para vulnerarlas.

En ese escenario, la pregunta ya no es si estas capacidades se expandirán, sino qué tan preparada estará la industria para convivir con ellas.