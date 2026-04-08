La compañía incorpora tecnología de pagos NFC en su ecosistema de wearables en Europa, ampliando opciones para usuarios de billeteras digitales

En la carrera por el dominio de la billetera digital, los dispositivos corporales o wearables se han convertido en la frontera final. Tras un largo período de limitaciones técnicas y geopolíticas, Huawei anunció la expansión de sus servicios de pago NFC (Near Field Communication) a sus relojes inteligentes en más de 30 países de la Unión Europea.

Esta medida no es solo una actualización de software; representa el regreso de Huawei a la competencia directa con los sistemas de Apple Pay y Google Pay.

A través de una alianza estratégica con la fintech Curve, los usuarios de modelos como la serie Huawei Watch GT 4, GT 5 y el exclusivo Watch Ultimate podrán realizar pagos sin contacto directamente desde su muñeca.

La tecnología detrás de los pagos desde el reloj

La clave de este desembarco es la integración de la app de Huawei (AppGallery) con la plataforma de Curve, que actúa como un puente para vincular tarjetas de crédito y débito de casi cualquier entidad financiera.

Configuración simple: Los usuarios deben descargar la aplicación en su smartphone y vincular su tarjeta a la billetera digital de la marca

Seguridad: Al igual que sus competidores, el sistema utiliza un proceso de "tokenización" que protege los datos reales de la tarjeta durante la transacción en el comercio

Independencia: La función permite realizar compras sin necesidad de que el reloj esté conectado al teléfono en ese preciso momento, lo que facilita la experiencia para deportistas o usuarios en movimiento

Aunque el anuncio se centra inicialmente en el mercado europeo, la noticia tiene un fuerte eco en regiones como América Latina y Argentina, donde Huawei mantiene una base fiel de usuarios de relojes inteligentes por su autonomía de batería y diseño.

La adopción de pagos digitales ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una herramienta de supervivencia. La incorporación de NFC en estos dispositivos presiona a los fabricantes locales y a las redes de pago a acelerar la homologación de estándares globales.

El ecosistema propio que desafía el veto estadounidense

Este avance confirma la resiliencia de la marca china para construir un ecosistema propio tras el veto estadounidense. Al resolver el problema de los pagos -uno de los principales frenos de compra para sus smartwatches en el pasado-, Huawei vuelve a posicionarse como un rival de peso en un segmento donde el diseño de hardware siempre fue su fuerte, pero el software su debilidad.

Esta expansión es una señal clara: el futuro del dinero es invisible y cada vez más wearable. En un 2026 donde las billeteras virtuales y las stablecoins dominan la escena, tener la capacidad de transaccionar desde el reloj es el nuevo estándar de comodidad.