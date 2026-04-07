Las soluciones de automatización financiera permiten optimizar procesos, reducir costos y mejorar la competitividad en el mercado local

En el ecosistema empresarial argentino, la diferencia entre una PyME que escala y una que se estanca no siempre está en su volumen de ventas, sino en la "cocina" de sus finanzas. Mientras el front-office se digitaliza a pasos agigantados, muchas organizaciones arrastran un ancla invisible en su administración: la gestión manual de cobros y pagos.

Un reciente informe de Mastercard le pone palabras a una realidad cruda: la adopción de pagos digitales es hoy "esencial para el crecimiento y la supervivencia de las PyMES". Sin embargo, en la práctica diaria, el error más común sigue siendo la dependencia de procesos artesanales. Descargar extractos bancarios, rastrear eCheqs de forma individual, imputar cobros en un Excel y conciliar facturas por mail consume, en promedio, cientos de horas mensuales que restan competitividad.

El costo oculto del "retrabajo" que nadie contabiliza

El principal dolor que detectan los especialistas es la pérdida de tiempo y el riesgo operativo. Cuando una empresa depende de que una persona ingrese a múltiples plataformas bancarias para descargar información y luego cargarla manualmente a su ERP (sistema de gestión), el margen de error se dispara.

"Este tipo de tareas atenta contra una operatoria eficiente", explican a iProUP desde Frisvy, la solución de Interbanking enfocada en la digitalización B2B (Business-to-Business, modelo de negocio donde empresas venden productos, servicios o software a otras compañías, en lugar de al consumidor final).

El problema no es solo la demora, sino el "retrabajo": la necesidad de corregir inconsistencias contables que nacen de una carga de datos deficiente. En un contexto donde la bancarización de las empresas argentinas muestra un salto histórico -con un crecimiento del 80% en transferencias en dólares, como lo analizamos en la 8va edición del Índice Interbanking-, la infraestructura administrativa no siempre acompaña esa velocidad.

IA y Tesorería 4.0: cuando las máquinas liberan estrategia

La novedad en este 2026 es que la tecnología ya no solo "conecta" bancos, sino que "entiende" los documentos.

La Inteligencia Artificial ha comenzado a jugar un rol clave en tareas que antes eran puramente mecánicas, permitiendo que los equipos dejen de ser "cargadores de datos" para convertirse en analistas estratégicos.

Esta automatización permite:

Lectura de facturas: Sistemas que extraen datos automáticamente sin error humano

Gestión de retenciones: Un laberinto impositivo que hoy se resuelve con algoritmos de procesamiento documental

Conciliación inteligente: El sistema aparea automáticamente el ingreso de dinero con la factura correspondiente, dejando la intervención humana solo para las excepciones

Al liberar tiempo en las áreas de ventas y cobranzas, la empresa gana en visibilidad de caja, permitiendo detectar rápidamente dónde hay que actuar para mejorar márgenes o acelerar la circulación del capital.

La infraestructura que ya usa el 89% de las grandes empresas

Para el segmento B2B, la confianza es el activo más valioso. Y en ese contexto es clave la integración de soluciones que permitan una conexión nativa con los bancos, eliminando la dispersión operativa.

"No se trata solo de una funcionalidad puntual, sino de integrar todo el proceso de cobros y pagos en un único sistema que permita escalar sin sumar complejidad", señalan desde la plataforma a este medio. La meta es clara: que la información fluya sin fricción, desde que se emite la factura hasta que el dinero impacta y se concilia en la cuenta corriente.

El cierre de 2026 se perfila como el año de la interoperabilidad total. Con los códigos QR y los pagos digitales en auge, la PyME argentina se enfrenta al desafío de gestionar una mayor diversidad de canales de cobro.

Quien no logre automatizar esa recepción de datos, quedará atrapado en una burocracia digital que asfixia el cash flow y lo deja fuera de competencia.

De esta manera, en el plano de las finanzas bimetálicas en Argentina, la agilidad para mover fondos y liquidar divisas es una ventaja competitiva. Digitalizar la administración no es solo "comprar un software", es blindar el motor que mantiene viva a la organización: su flujo de fondos.

El mensaje de los líderes de la industria es unánime. En la era de la IA y los pagos en tiempo real, seguir operando con métodos del siglo pasado es un lujo que ninguna PyME que pretenda sobrevivir puede darse. El futuro de la tesorería es invisible, automático y, sobre todo, estratégico.