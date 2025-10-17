Grok, el modelo de IA de xAI, procesará más de 100 millones de publicaciones diarias para construir feeds personalizados sin intervención humana

Elon Musk reformará a fondo el sistema de recomendación de X. En una serie comentarios en la red social, el magnate tecnológico reveló que el algoritmo de será completamente gestionado por IA a partir de noviembre de 2025, eliminando los filtros tradicionales que hasta ahora guiaban la visibilidad de contenidos.

El motor de esta revolución es Grok, el modelo de IA desarrollado por xAI, que ya está integrado en la plataforma y que, según Musk, "leerá literalmente cada publicación y verá cada video (más de 100 millones por día) para unir a los usuarios con el contenido que probablemente encuentren interesante".

Esta actualización cambia por completo la forma en la que se construyen los feeds personalizados, alejándose de reglas manuales y acercándose a una lógica algorítmica autónoma y autoajustable.

Musk propone un sistema de recomendación que evoluciona en tiempo real, capaz de detectar patrones de interacción y viralidad sin intervención humana.

El jefe de producto de X, Nikita Bier, también se sumó al anuncio y remarcó que trabajan en cronogramas más relevantes para los usuarios, en respuesta a las críticas que que recibió el actual feed "Para ti".

La idea es que Grok no solo optimice la experiencia de navegación, sino que también reduzca el spam y mejore la calidad del contenido que se muestra.