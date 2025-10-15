Sur Energy liderará el desarrollo junto a socios globales, con energía limpia, tecnología de punta y respaldo académico internacional

La empresa estadounidense OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, anunció su intención de avanzar en la construcción de un megacentro de datos de inteligencia artificial (IA) en la Patagonia argentina.

El proyecto "Stargate Argentina" se enmarca dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y contempla una inversión total estimada en u$s25.000 millones.

El desembolso inicial para la primer fase que oscilaría entre u$s7.000 y u$s10.000 millones.

OpenAI destacó el potencial estratégico del país para un proyecto de estas características "Argentina tiene un gran potencial para albergar el primer proyecto Stargate en América Latina".

Y agregó: "Impulsada por energía limpia, esta iniciativa de infraestructura posicionaría al país como líder regional y mundial en inteligencia artificial, impulsando el crecimiento económico y ampliando las oportunidades en todo el país".

Además, destacó el crecimiento sostenido del uso de ChatGPT en Argentina, donde la base de usuarios se triplicó en el último año, y subrayó el rol del país como uno de los líderes regionales en el desarrollo de soluciones basadas en tecnología de OpenAI.

Así será el rol de Sur Energy en Stargate Argentina

La iniciativa se desarrollará en conjunto con la firma argentina Sur Energy, que será responsable de la construcción del ecosistema tecnológico y de la provisión de energía renovable para el funcionamiento del centro de datos.

La empresa estará al frente de la ejecución del proyecto, al articular un consorcio internacional que incluirá entidades financieras, fondos de inversión y un socio tecnológico global especializado en servicios de nube, que no se reveló todavía.

Para asegurar el abastecimiento eléctrico, Sur Energy hizo acuerdos con dos actores clave del sector:

Genneia suscribió un Memorando de Entendimiento para convertirse en proveedor de energía renovable

para convertirse en Central Puerto aportará capacidad hidroeléctrica a través de la represa Piedra del Águila, ubicada en Neuquén

Los voceros del proyecto confirmaron que la infraestructura utilizará un sistema de refrigeración de circuito cerrado, diseñado para operar sin necesidad de extraer agua de fuentes naturales como ríos o mares.

Esta tecnología permite ampliar el abanico de ubicaciones posibles dentro del territorio neuquino, donde las áreas de Tratayén y Arroyito se destacan como las más viables para la instalación.

Como se confirmo en el anuncio inicial, el complejo podría alcanzar una capacidad de 500 megawatts, algo que lo convertiría en uno de los más grandes de su tipo en la región.