Líderes de diferentes empresas debatirán cómo la inteligencia artificial ya redefine el talento y el futuro del trabajo. Speakers de la edición 2025

Líderes de Mercado Libre, Ualá, Naranja X, Santander y Rappi, entre otras empresas, debatirán el impacto de la inteligencia artificial en el talento y el mercado laboral argentino.

Esto ocurrirá en la edición 2025 de la AI Conference organizada por la edtech Henry, academia de tecnología experta en empleabilidad con un fuerte enfoque en IA.

El evento se desarrollará en un contexto en el que la IA dejó de ser un 'privilegio' de los gigantes de Silicon Valley y hoy es una herramienta clave.

Esto, al punto de convertirse en una verdadera 'frontera económica' que puede dividir a quienes, con su adopción, logren liderar el mercado y a aquellos que no, quedando 'fuera de juego'.

Según datos del Banco Mundial y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cerca del 40% de los empleos podrían transformarse por el avance de la IA. En total, más de 87 millones de trabajadores verían alteradas sus funciones.

En este marco, Henry busca mostrar, en su conferencia, casos de éxito y empresas que ya utilizan la IA para transformar la forma de decidir, producir y operar.

Henry AI Conference 2025: líderes de empresas debatirán cómo la IA redefine el talento

La AI Conference se realizará el próximo miércoles 22 de octubre, de 10:00 a 16:30. Será de acceso gratuito y online, vía streaming, por lo que se podrá ver en vivo desde cualquier dispositivo.

Durante las más de seis horas de evento, existirá la posibilidad de escuchar a los principales referentes corporativos de Latinoamérica debatir los aciertos, fracasos y decisiones estratégicas que marcarán el rumbo de la IA en el corto plazo.

"La IA no es el futuro, es el presente. Lo que definirá a las empresas y a los países que lideren la próxima década será su capacidad para aprender rápido, adaptarse y combinar lo mejor del talento humano con la inteligencia artificial", señala Luz Borchardt, cofundadora de Henry y líder del evento.

Entre los speakers de la jornada, se destacan:

Daniel Rabinovich (COO, Mercado Libre) participará del panel "AI Today: el presente del futuro", donde explicará cómo la compañía integra modelos de IA en sus operaciones críticas.

participará del panel "AI Today: el presente del futuro", donde explicará cómo la compañía integra modelos de IA en sus operaciones críticas. Fernando Turri (EVP Technology & Ops, Santander) será parte de "AI Adoption: beneficios y claves para adaptarse a este cambio", donde abordará los desafíos y aprendizajes de la adopción de IA en el sistema financiero.

será parte de "AI Adoption: beneficios y claves para adaptarse a este cambio", donde abordará los desafíos y aprendizajes de la adopción de IA en el sistema financiero. Facundo Díaz (Founder & President, Q99) expondrá en "Data + AI: cómo la IA potencia los datos", mostrando el impacto de la inteligencia artificial aplicada a la ingeniería de datos y a los negocios digitales.

expondrá en "Data + AI: cómo la IA potencia los datos", mostrando el impacto de la inteligencia artificial aplicada a la ingeniería de datos y a los negocios digitales. También participarán ejecutivos de Ualá, Rappi, Naranja X, VU Security y PwC, quienes debatirán los dilemas y riesgos de un futuro donde muchas decisiones ya no dependan de la intervención humana.

Para inscribirse y 'decir presente' de forma remota, solo es necesario completar el formulario disponible en el sitio web oficial de la Henry AI Conference.