El acuerdo contempla el desarrollo conjunto de procesadores personalizados que serán desplegados en los centros de datos de la firma a partir de 2026

OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, anunció una alianza estratégica con Broadcom para diseñar y fabricar sus propios chips de inteligencia artificial (IA).

El acuerdo contempla el desarrollo conjunto de procesadores personalizados que serán desplegados en los centros de datos de OpenAI a partir de la segunda mitad de 2026.

La iniciativa busca responder a la creciente demanda de potencia de cálculo, en un contexto donde los modelos de lenguaje y aprendizaje profundo requieren infraestructuras cada vez más robustas y eficientes.

OpenAI ahora busca fabricar sus propios chips de IA con una alianza clave

Según confirmaron ambas compañías, los nuevos chips estarán diseñados por OpenAI y desarrollados por Broadcom, mediante una pila tecnológica basada en Ethernet que incluye redes, memoria y cómputo optimizados para cargas de trabajo específicas de IA.

El objetivo es alcanzar una capacidad de 10 gigavatios en aceleradores personalizados, una cifra que equivale al consumo energético de más de 8 millones de hogares estadounidenses o cinco veces la producción de la presa Hoover.

Esta escala de despliegue refleja la ambición de OpenAI por liderar en software, y en hardware por igual, en una carrera global por construir sistemas capaces de igualar o superar la inteligencia humana.

OpenAI selló alianza con Broadcom para fabricar sus propios chips de IA a partir de 2026

La alianza con Broadcom se suma a otros acuerdos recientes que la empresa firmó con gigantes del sector orientados a asegurar el suministro de componentes clave para sus operaciones como:

Nvidia

AMD

Samsung

SK Hynix

Bajo el liderazgo de Sam Altman, la empresa intensificó sus inversiones en infraestructura, conscientes de que el negocio de la IA aún está lejos de ser rentable, pero que su potencial transformador exige una base tecnológica propia, con el que busca reducir costos operativos y mejorar la eficiencia energética y la seguridad de sus sistemas.

El anuncio tuvo un impacto inmediato en los mercados: las acciones de Broadcom subieron más de 7% tras conocerse el acuerdo, y reflejó el entusiasmo de los inversores por el posicionamiento de la compañía en el segmento de semiconductores para IA.