La plataforma permite a los usuarios crear una versión digital de sí mismos y aparecer en videos como si fueran actores de una película

OpenAI, la firma a cargo de Sam Altman, lanzó Sora 2, una aplicación que permite crear vídeos realistas a partir de texto. Con solo escribir unas líneas, la herramienta genera clips con imágenes, voces y movimientos que parecen reales.

Esta nueva versión mejora la calidad visual y la velocidad de creación, y marca un avance importante en la producción de contenidos digitales, aunque también reaviva el debate sobre los límites éticos del uso de la inteligencia artificial.

Por el momento, Sora 2 solo puede usarse en dispositivos iOS y mediante invitación, ya que OpenAI mantiene una fase de pruebas limitada para evaluar el rendimiento y el comportamiento de la herramienta antes de abrirla al público general.

Sora 2 permite a los usuarios crear una versión digital de sí mismos y aparecer en videos como si fueran actores de una película hecha con inteligencia artificial.

La aplicación combina creatividad, entretenimiento y tecnología avanzada, pero también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites entre lo real y lo generado por IA.

Sora 2 está pensada como una herramienta creativa que permita a los usuarios protagonizar escenas de ciencia ficción, recrear momentos históricos o crear situaciones que serían imposibles en la vida real.

OpenAI apuesta por su nueva aplicación

Sora 2 utiliza el modelo de video más avanzado de OpenAI, capaz de mantener la coherencia visual y gestual en cada toma.

Al registrarse, el usuario debe grabar su rostro desde distintos ángulos y pronunciar algunas frases o números.

Con esa información, la aplicación crea un avatar digital muy realista que puede hablar, moverse y gesticular como una persona real.

Luego solo debe escribir una orden, por ejemplo "yo caminando por París bajo la lluvia" y la plataforma generará un video completo con escenario, iluminación y sonido.

Sora 2 tiene un feed social similar al de TikTok, donde los usuarios podrán compartir sus creaciones. Cada persona podrá permitir que otros usen su imagen digital o si prefiere mantenerla privada.

Con este lanzamiento, OpenAI busca expandirse más allá del terreno técnico para meterse de lleno en el mundo del entretenimiento y la creación de contenidos.