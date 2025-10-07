El objetivo de la firma es transformar el diseño y la experiencia de uso con un entorno atractivo desde que se abre la aplicación

Google anunció una nueva actualización para su herramienta inteligente, Gemini, que incluye un rediseño completo de su chatbot. Puntualmente, la inteligencia artificial (IA) adoptará una estética y funcionalidad similares a las de las redes sociales, con un feed propio de contenido.

"Esto resuelve el problema de la página en blanco, al ofrecer sugerencias con un solo toque", indicó una fuente cercana al desarrollo.

Hasta ahora, cuando los usuarios ingresaban a la aplicación de Google Gemini se encontraban con una pantalla minimalista, similar a la de un buscador tradicional.

Con la nueva actualización, la interfaz presentará un flujo constante y desplazable de contenido que ayudará a los usuarios a generar sus propias indicaciones o prompts para interactuar con el sistema.

"El rediseño también convierte a la plataforma en un espacio más atractivo e inspirador", añadió la fuente

De esta manera, Gemini se econtraría en fase de prueba de un feed que se aparta del actual minimalismo en el chatbot.

Llega un nuevo modelo de Gemini, la IA de Google

Los modelos de IA suelen tener grandes capacidades, pero sus diseños son acotados con pocos elementos frente a los ojos del usuario.

Esto puede resultar agradable para algunos, aunque en otros casos genera una sensación de vacío. En la práctica, incluir un feed en los chatbots de IA puede ser útil para orientar a los usuarios sobre cómo empezar a interactuar.

El nuevo plan de Google transformaría, además del diseño de gemini, la experiencia de uso. Para muchos usuarios será un entorno más atractivo desde el momento en que se abre la aplicación.

Ahora, en lugar de dar un mensaje de bienvenida se observará un flujo de contenido que se actualiza constantemente en la parte superior de la interfaz. Allí aparecerán sugerencias que funcionan como disparadores con un solo toque.

"La decisión de adoptar una interfaz tipo feed refleja cómo la mayoría de las personas interactúan con el contenido digital en la era moderna. Nos desplazamos, navegamos y descubrimos", concluyó la fuente.

Por ahora solo resta saber cómo serán los siguientes pasos en Google Gemini y cuándo se implementarán estas novedades en el chatbot, todavía sin confirmar.