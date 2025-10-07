El Amazon Prime Day es uno de los eventos de descuentos más esperados a nivel mundial. Aunque se realiza en Estados Unidos, los argentinos también pueden aprovecharlo gracias a plataformas que permiten recibir productos en el país.

Del 7 al 10 de octubre, se podrán encontrar en la plataforma de comercio electrónico creada por Jeff Bezos:

Descuentos de hasta 40% en televisores de marcas como Samsung, Sony, LG o Hisense

de marcas como Samsung, Sony, LG o Hisense Rebajas también de hasta 40% en cargadores y altavoces Anker, Chromebooks y tablets Samsung

Hasta 30% en laptops ASUS seleccionadas

Descuentos en paquetes de Amazon, como Echo Dot Kids +, Echo Glow o Fire 7 Kids con Kids+ y mochila.

Esto se traduce en precios muy tentadores, especialmente si se usa el servicio Amazon Global, que tiene envíos gratis para algunos productos a la Argentina con una tarifa "todo incluido", por lo que se ocupa de trámites y pago de aranceles aduaneros. Algunos ejemplos

Notebook Vivobook Core i3 con 8GB de RAM y 256 GB de disco : u$s337,47 (u$s275 del producto + u$s62,47 de envío/aduana): equivale a $506.205 al MEP, contra $610.000 de Mercado Libre

: u$s337,47 (u$s275 del producto + u$s62,47 de envío/aduana): equivale a $506.205 al MEP, contra $610.000 de Mercado Libre Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite : u$s 390,47 (u$s319.99 + u$s70,48), cerca de $586.700 contra $688.000

: u$s 390,47 (u$s319.99 + u$s70,48), cerca de $586.700 contra $688.000 Celular Pocophone X7 pro 5G de 12GB: u$s367,77 (u$s 300 + u$s 67,77), alrededor de $552.000 contra $650.000

Cómo funcionan los envíos puerta a puerta y courier privado

Servicios como Tiendamia, Glic, Aerobox, Waiver Picks, Grabr y Pickabox –por citar algunos ejemplos– se destacan por ser compañías especializadas en puerta a puerta o courier privado y hacen posible que los consumidores locales accedan a productos del exterior sin complicaciones.

Gastón Lavorato, especialista en comercio internacional y consultor en Comex y fundador de Baghead Labs destaca en diálogo con iProUP que hay que tener en cuenta ciertas claves para que las compras lleguen al domicilio del comprador, simplificando trámites aduaneros y consolidando envíos para aprovechar franquicias y límites de importación. Entre ellas, destaca:

Régimen puerta a puerta (Correo Argentino)

Tenés hasta 12 envíos por año que podés recibir sin pagar impuestos , siempre que el valor total (mercadería + seguro + flete) no supere los u$s50 por envío

, siempre que el valor total (mercadería + seguro + flete) Si el valor total supera los u$s50, pero todavía estás dentro de tus 12 envíos anuales , deberás pagar un impuesto del 50% sobre el excedente. (Ejemplo: si el envío cuesta u$s80, pagás el 50% sobre u$s30 = u$s15).

, deberás pagar un impuesto del 50% sobre el excedente. (Ejemplo: si el envío cuesta u$s80, pagás el 50% sobre u$s30 = u$s15). Si superás las 12 franquicias en el año, todos los envíos adicionales pagarán un impuesto del 50% sobre el valor total de la compr a, sin franquicia disponible.

a, sin franquicia disponible. El valor de compra no puede superar los u$s3.000

Aduana puede cambiar el valor declarado para evitar declaraciones de valor inferior y pedirle al usuario que retire personalmente la mercadería según su criterio.

Régimen de courier (privado)

Límite de u$s3.000 por envío como tope máximo

Franquicia de u$s400 que pueden quedar exentos de aranceles (pagarías IVA)

El peso puede ir hasta 50 kg por paquete

No más de 3 unidades iguales por envío (misma especie)

Si se realizan varias compras, conviene juntar en un único envío para no "gastar" el límite de 5 envíos permitidos. Algunas categorías como libros tienen beneficios especiales y algunos productos están prohibidos o requieren autorización, como armas, explosivos o electrodomésticos de línea blanca.

Estas precisiones complementan los límites generales establecidos por la AFIP y ayudan a los usuarios a calcular mejor los costos y beneficios de importar produc