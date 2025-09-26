El caso se centra, en parte, en el exingeniero de xAI, Xuechen Li, quien enfrenta una acción paralela por presunto robo de secretos comerciales

Elon Musk, a través de su empresa xAI, presentó una nueva demanda contra OpenAI, compañía desarrolladora de ChatGPT, ante el Tribunal de Distrito Norte de California.

Musk acusó a la organización insignia de inteligencia artificial (IA) de reclutar sistemáticamente a ex empleados de su firma para apropiarse de secretos comerciales vinculados al desarrollo de su chatbot Grok.

¿Por qué Elon Musk volvió a demandar a OpenAI?

El escrito judicial describe un "patrón profundamente preocupante" de "caza furtiva" de personal con conocimiento de tecnologías clave y de planes de negocio de xAI, incluyendo el código fuente de Grok y las ventajas operativas en el despliegue de centros de datos.

Según la demanda, OpenAI solicitó la contratación de esos talentos y alentó la violación de acuerdos de confidencialidad mediante incentivos económicos y promesas de millones de dólares a cambio de información reservada.

El caso se centra, en parte, en el exingeniero Xuechen Li, quien enfrenta una acción paralela desde agosto por presunto robo de secretos comerciales.

El pasado 3 de septiembre, xAI obtuvo una orden judicial que impide temporalmente a Li trabajar en proyectos de inteligencia artificial con OpenAI, mientras mantiene la investigación sobre la transferencia ilegal de archivos confidenciales desde la red social X al repositorio de la rival.

Además de Li, la demanda señala la contratación de Jimmy Fraiture, uno de los primeros ingenieros de xAI, y de un alto ejecutivo de finanzas, a quienes se acusa de participar en la obtención de información sensible. No obstante, Fraiture no aparece formalmente como demandado, y los detalles sobre la identidad del directivo financiero permanecen reservados en el expediente judicial.

xAI nació en marzo de 2023 con el objetivo de ofrecer una alternativa a los modelos de IA dominantes, que Elon Musk calificó de "sesgados políticamente".

Su chatbot Grok, lanzado en noviembre de ese mismo año, se diseñó para operar con datos en vivo de la plataforma X, propiedad del empresario, tras un acuerdo de intercambio de acciones que valoró la red social en u$s33.000 millones en marzo de 2025.

La demanda forma parte de una ofensiva legal más amplia de Musk: además de este caso contra OpenAI, xAI demandó a Apple en agosto por presunta conspiración para limitar la competencia de Grok en dispositivos iPhone, y Musk ha iniciado otras acciones por el cambio de OpenAI a una estructura con fines de lucro, mientras la firma de Sam Altman contrademandó por acoso continuado.

Un portavoz de OpenAI rechazó las acusaciones calificándolas de parte de un "acoso continuo" por parte de Musk y confirmó que la empresa "no tolera ninguna violación de confidencialidad ni tiene interés en los secretos comerciales de otros laboratorios", subrayando su compromiso con el desarrollo independiente de sus modelos de IA