La inteligencia consulta distintos subtemas dentro de la web y realiza varias búsquedas en paralelo, lo que le permite profundizar en sus respuestas

El gigante tecnológico Google lanzó una nueva experiencia de búsqueda con Inteligencia Artificial: el Modo IA.

La iniciativa ya está disponible en el buscador y en las aplicaciones de Android, por ahora únicamente en español.

La herramienta está diseñada para procesar y responder preguntas complejas de manera conversacional, de forma similar a un chatbot.

El Modo IA se basa en el modelo Gemini 2.5 de Google y utiliza información de sitios web indexados, incluyendo enlaces a las fuentes originales.

Esta función ya había sido presentada en 2024 bajo el nombre AI Overviews, cuando el buscador comenzó a usar su modelo Gemini para generar resúmenes o ensayar respuestas a las consultas de los usuarios.

Ahora, el Modo IA cuenta con su propia pestaña, disponible desde el 23 de septiembre.

Así se ve la interfaz de la nueva IA de Google

Cómo funciona el MODO IA de Google

El Modo IA de Google ayuda a responder preguntas exploratorias y tareas más complejas. Para hacerlo, usa una técnica llamada query fan-out. La misma divide la consulta en varios subtemas y lanza múltiples búsquedas al mismo tiempo. De esta manera, puede profundizar más en la web que antes.

Además, está diseñado para ser multimodal, algo que significa que los usuarios pueden hacer consultas con texto, voz o usando la cámara.

El domingo de Google en las búsquedas online define la manera en cómo se organiza la información en internet y, por eso, la mayoría de los editores deben adaptarse a sus reglas si quieren aparecer en los primeros lugares.

Con la llegada de la inteligencia artificial, esa dependencia aumentó ya que las respuestas generadas por IA pueden reducir la cantidad de clics, algo que afecta directamente a los medios digitales.

Sin embargo, Google sostuvo que el Modo IA aumentará las consultas y mejorará la calidad del tráfico. Además, promete que dentro de las respuestas se mostrarán enlaces para acceder a las fuentes originales.

La empresa reconoce que la herramienta aún está en una fase inicial y que no siempre será precisa. Cuando eso ocurra, los usuarios seguirán viendo el listado clásico de resultados.