El acuerdo incluye respaldo financiero a Fluidstack, proveedor de centros de datos, y acceso preferencial a potencia informática

El gigante estadounidense Google adquirió una participación de 5,4% de la minera de Bitcoin Cipher Mining como parte de un acuerdo estratégico valorado en u$s3.000 millones.

La operación se estructuró de forma estratégica: en lugar de entregar directamente los u$s3.000 millones a Cipher Mining, Google destinó u$s1.400 millones para respaldar el contrato que Fluidstack -una empresa que alquila centros de datos para inteligencia artificial- tiene con Cipher.

En ese contexto, la firma estadounidense recibirá garantías para adquirir aproximadamente 24 millones de acciones ordinarias de Cipher Mining, cifra que representa una participación accionaria proforma de 5,4%.

Esta maniobra le permite asegurar a Google acceso a infraestructura crítica para IA, mientras se posiciona como accionista en el sector de la minería de Bitcoin.

La operación también refleja una tendencia creciente entre las empresas de minería de Bitcoinque buscan diversificarse hacia la infraestructura de IA.

A principios de esta semana, CleanSpark anunció una ronda de financiación de u$s100 millones destinada en parte a expandir sus capacidades en IA, algo que impulsó un alza de 5% en sus acciones fuera del horario de mercado.

Google entra al negocio cripto con una jugada estratégica en Cipher Mining

Este no es el primer movimiento de Google en el sector minero de BTC.

En agosto pasado, la compañía se convirtió en el mayor accionista de TeraWulf, otra empresa minera de Bitcoin, al adquirir el 14% de sus acciones mediante un acuerdo similar con Fluidstack.

Con estas inversiones, Google refuerza su presencia en el ecosistema cripto y también asegura acceso privilegiado a infraestructura crítica para el desarrollo de IA, y consolida su apuesta por la convergencia entre ambos mundos.