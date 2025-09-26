En una serie de posteo en X que promocionan un token llamado $MIRA, la cuenta oficial de la Policia Federal se vio involucrada en este hackeo

La cuenta de la Policía Federal en la red social X fue hackeada y se transformó en el escenario deuna nueva estafa concriptomonedas.

¿Qué decían los posteos?

El posteo inicial decía que la "Policía Federal Argentina X Mira Network" y añade que "Big $MIRA airdrop event is here! Join traders, stakers & NFT holders", con un link a una dirección.

Además, el posteo decía -en inglés- una última frase que aseguraba que había premios limitados disponibles, y sugería que se anotaran los usuarios.

El posteo en X

Un segundo posteo, señala: "$MIRA rewards are ready to claim! Stakers and token hunters don't wait!", seguido de otro link.

En esta publicación el mensaje hace referencia a que los premios ya están disponibles y les sugiere a los cazadores de tokens que no esperen más.

Finalmente, un tercer posteo decía esto: "Claim & Airdrop for $XPL is live! Crypyo hunters, stakers, & token sellers don't miss this opportunity. Secure your rewards now before they're gone!", además de agregar otro link.

Esta última publicación promociona el lanzamiento de $XPL y su airdrop, el cual estaría disponible para los inversores y añade que se pueden reclamar los premios antes de que se agoten.

La respuesta de la PFA

La Policía Federal Argentina informó minutos más tarde que retomó el control de su cuenta de X y aseguró ser víctima de un "ataque informático internacional para difundir mensajes indebidos"