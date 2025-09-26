Aunque históricamente evitó invertir en empresas tecnológicas, Buffett le brinda a estas dos compañías un lugar estratégico en su portafolio

Tarde o temprano, todos los grandes inversores apuestan por la tecnología y la IA. Y Warren Buffettno es la excepción, pese a que durante años evitó invertir en este tipo de empresas con el argumento de que sus modelos de negocios eran difíciles de entender, volátiles y con ventajas competitivas efímeras.

Esta postura lo dejó afuera de gigantes como Google, Meta o Tesla. Más tarde, reconoció que no haber apostado por Google fue uno de sus grandes errores. Pero, finalmente, en 2016, Berkshire Hathaway sumó a Apple a su portafolio.

Aunque la compra fue decisión de sus gestores Todd Combs o Ted Weschler, Buffett terminó respaldando la inversión y ampliándola.

Apple representa más de u$s65.000 millones de los activos de la compañía y es su mayor posición.

Lleva años incorporando inteligencia artificial en sus dispositivos, con funciones como el texto predictivo y el asistente Siri, lanzado en 2010.

Recientemente, presentó Apple Intelligence, un conjunto de herramientas de IA para reconocimiento facial, lectura inteligente y monitoreo de salud.

Por qué Buffet fue seducido por Apple

Otro motivo de interés para Buffett es el agresivo programa de recompra de acciones de Apple, iniciado en 2013.

Desde entonces, la compañía recompró cerca de u$s800.000 millones, redujo las acciones en circulación en 44% y aumentó el beneficio por acción.

Además, sus servicios digitales crecieron de manera sólida, complementaron el negocio de hardware y mejoraron sus márgenes.

Buffet hoy concentra su inversión en solo dos compañías tecnológicas

Apple

Amazon

De los u$s302.000 millones que tiene Berkshire Hathaway en su cartera, u$s68.000 millones están destinados a estos dos títulos, que son los que él supervisa personalmente, mostrando la importancia que les brinda.

Ambas empresas se destacan por su tamaño, rentabilidad, y también por su papel clave en el desarrollo y uso de IA, algo que refuerza el atractivo estratégico para Buffett.

La apuesta de Berkshire Hathaway por la inteligencia artificial

La segunda gran apuesta de Buffett en IA es Amazon, aunque en menor proporción: alrededor de u$s2.300 millones, menos de 1% de la cartera total.

Buffett aprobó la compra en 2019, motivado por la fortaleza de Amazon Web Services (AWS).

Esta división lidera el mercado de infraestructura en la nube, al acaparar el 32% del gasto global, y es la principal generadora de beneficios de Amazon, con márgenes mucho más altos que el negocio de comercio electrónico.

AWS ofrece soluciones de IA generativa, permitiendo a empresas crear y entrenar modelos de lenguaje personalizados, lo que refuerza su potencial de crecimiento.

Además, se apoya en acuerdos con la NFL y la NBA para aumentar suscriptores de Prime y fomentar el uso de su plataforma de ventas y contenido digital.

Buffett concentra su exposición a la IA en dos compañías estratégicas: Apple, que combina innovación tecnológica, fidelidad de marca y un sólido programa financiero, y Amazon, que aprovecha la nube y la IA generativa para crecer de manera rentable.