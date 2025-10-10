Macroled lanza una nueva plataforma online que permite calcular con precisión la iluminación ideal para canchas y eventos, reduciendo costos de inversión

Macroled presentará en octubre, en el marco de BIEL Light + Building Buenos Aires 2025, una plataforma web que permite simular con exactitud la cantidad de luminarias necesarias para distintos escenarios, desde canchas de fútbol, rugby, básquet, tenis y pádel hasta espacios para eventos.

La innovadora herramienta busca simplificar un proceso antes reservado a profesionales. Es que calcula la cantidad de luminarias según dimensiones, altura de montaje y tipo de deporte, además de estimar la potencia total, el tablero eléctrico y los costos de inversión.

"Gracias a nuestro expertise en el mercado de iluminación, y con más de 900 clientes en todo el país, desarrollamos esta plataforma de proyectos luminotécnicos deportivos, que ofrece a la industria una solución donde antes había un problema. Con esta tecnología será posible precisar los niveles de inversión para las áreas deportivas", señaló Agustín Scoccimarro, Brand Manager de Macroled.

El ejecutivo explicó que la herramienta fue pensada para que cualquier usuario, incluso sin conocimientos técnicos, acceda a un cálculo inicial profesional. "El diseño visual y dinámico permite planificar de forma simple y correcta", agregó.

Hasta ahora, el cálculo lumínico dependía de softwares complejos utilizados por ingenieros. Con esta plataforma, Macroled decidió abrir esa posibilidad al público general.

"Es una manera de democratizar la industria, potenciar profesionales con tecnología de vanguardia y acercar al consumidor final. Es 100% gratuita", afirmó.

El simulador no solo entrega un número de equipos, sino también una proyección de consumo, costos de instalación y mantenimiento.

"La plataforma brinda asesoramiento desde el número de columnas hasta el enfoque final que debe aplicar el instalador", explicó Scoccimarro.

La base técnica se apoya en Dialux, una de las plataformas internacionales más reconocidas, donde Macroled integró sus fotometrías y más de 250 proyectos previos para ofrecer resultados precisos según dimensiones, tipo de actividad y horas de exposición.

Entre sus beneficios destacan el ahorro de tiempo, la practicidad del entorno digital unificado, la flexibilidad de uso para distintas disciplinas y la eficiencia energética de sus luminarias LED de última generación.

Si bien la empresa analiza incorporar inteligencia artificial, Scoccimarro reconoce que el mercado aún no cuenta con soluciones totalmente adaptadas.

"El mercado argentino es muy técnico, pero todavía no se siente respaldado por la IA. Hoy no existe una IA que diseñe proyectos de iluminación con precisión real", advirtió.

El lanzamiento llega en un momento de fuerte crecimiento regional para Macroled, parte de Coresa Group, que concentra cerca del 60% del mercado argentino y recientemente desembarcó en Paraguay y Perú.

"No solo ofrecemos productos, damos valor agregado con soluciones que generan confianza, ahorro energético y sustentabilidad", concluyó el Brand Manager.