Te compartimos en esta nota de iProUP las condiciones para evitar demoras en tus compras y cómo completar el trámite en cuanto llegue al país

Las compras en Shein y Temu se multiplicaron en Argentina durante los últimos meses. Sus precios competitivos y la posibilidad de acceder a envíos económicos o gratuitos con un monto mínimo de compra hicieron que estas plataformas se convirtieran en una opción atractiva frente a los comercios locales.

Sin embargo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció una serie de requisitos que los usuarios deben cumplir para que sus pedidos lleguen a destino sin inconvenientes.

El organismo aclaró que estos controles buscan evitar la importación con fines comerciales bajo la modalidad de envíos personales.

Qué exige ARCA para recibir los pedidos de Shein y Temu

Según la Resolución Nº 3916, los envíos internacionales deben respetar las siguientes condiciones:

Se permiten hasta 3 unidades del mismo producto.

Los artículos deben ser para uso personal, no con fines de reventa.

El paquete no puede superar los 50 kilos.

El valor total del envío no debe exceder los u$s3.000.

Cumpliendo con estas pautas, el proceso de compra y envío desde Shein o Temu no requiere trámites adicionales.

Consejos para evitar problemas con tus pedidos

Los especialistas recomiendan seguir de cerca el estado del paquete desde la aplicación de cada plataforma y realizar el trámite ante ARCA en cuanto el envío ingrese al país.

Esto reduce las demoras y evita que el pedido quede retenido.

Tanto Shein como Temu ofrecen envíos gratuitos al superar un monto mínimo de compra, lo que aumenta el atractivo para los consumidores argentinos.

Sin embargo, es fundamental respetar las condiciones de ARCA para asegurarse de que los productos lleguen a tu casa sin complicaciones.