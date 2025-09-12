La iniciativa se centra principalmente en electrodomésticos y favorece una experiencia de compra sin impuestos. Todos los detalles

Pipestore es el nombre de una plataforma de ecommerce puerta a puerta lanzada por Grupo Novatech que permite a los consumidores argentinos comprar productos internacionales con precios hasta un 30% más económicos y recibirlos en sus hogares en menos de 15 días.

Esta iniciativa se centra principalmente en electrodomésticos, y favorece una experiencia de compra sin impuestos y con tiempos de entrega mucho más cortos que los habituales en el mercado local.

Además, Pipestore también incluye productos fabricados por la empresa en Tierra del Fuego, algo que representa un ahorro adicional de entre el 10 y 20% para los consumidores.

Los usuarios pueden acceder a la plataforma mediante el sitio web o las redes sociales de WE.ARE.PIPE, donde se ofrece un cupón de 10% de descuento para la primera compra.

Compra internacional con ahorro y rapidez

Los productos disponibles en Pipestore pueden comprarse en pesos argentinos y con crédito, ya sea utilizando tarjetas tradicionales o créditos personales de retailers aliados.

Entre la amplia variedad se encuentran heladeras, lavarropas, lavavajillas, aires acondicionados, microondas, notebooks, Smart TV y celulares, principalmente de la marca ENOVA, con la promesa de ampliar el catálogo próximamente con freezers y más aires acondicionados.

Pablo Rubio, CEO del Grupo Novatech, destacó que esta propuesta facilita el acceso a productos importados a precios competitivos y también garantiza seguridad y ausencia de sorpresas para el consumidor, al brindar una garantía respaldada por la empresa.

Alianzas estratégicas para retailers y consumidores

Ignacio Cocco, Director Comercial de Novatech, subrayó la ventaja que ofrece Pipestore a los retailers al permitirles diversificar su inventario internacional sin perder presencia física en sus locales.

La plataforma actúa como un aliado estratégico y logístico que simplifica la gestión de inventario internacional desde un único canal, con costos eficientes para los comerciantes.

Asimismo, al fabricar y distribuir sus productos dentro del país, Novatech ofrece garantía nacional y servicio postventa, algo que contribuye a la tranquilidad y confianza de los usuarios sobre la calidad y entrega de los artículos adquiridos.

Regulación y contexto del comercio puerta a puerta

El sistema de compras puerta a puerta en Argentina fue flexibilizado en diciembre de 2024 para permitir la adquisición anual de productos tecnológicos con un peso máximo de 40 kilogramos y un valor total de hasta u$s3.000, siempre destinados a uso personal.

Esta medida gubernamental impulsó un auge en las operaciones de ecommerce mediante plataformas como Pipestore, al generar una nueva modalidad de consumo que aúna conveniencia y ahorro para los consumidores en todo el país.