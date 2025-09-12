La Inteligencia Artificial antropomorfizada se llama Diella y asumirá la responsabilidad de supervisar todas las licitaciones públicas de la Nación

Un país europeo rompe todo tipo de antecedentes al crear la primera ministra generada completamente con inteligencia artificial (IA).

El anuncio fue realizado el 12 de septiembre de 2025 por el primer ministro Edi Rama, quien presentó oficialmente a Diella, una IA antropomorfizada que asumirá la responsabilidad de supervisar todas las licitaciones públicas de su Nación.

La medida, tomada por el gobierno de Albania, busca garantizar procesos "100% libres de corrupción" y transparentar el manejo de los fondos estatales, en un contexto marcado por los esfuerzos de Albania por ingresar a la Unión Europea.

Diella, cuyo nombre significa "sol" en albanés, no tiene presencia física ni trayectoria política tradicional. Su avatar digital aparece como una mujer adulta vestida con el traje típico albanés, de tez blanca, ojos oscuros y cabello morocho.

Aunque su designación como ministra es reciente, Diella ya fue presentada en enero como asistente virtual de la plataforma estatal e-Albania, donde ayudó a emitir más de 36.600 documentos digitales y prestó cerca de 1.000 servicios a ciudadanos y empresas.

La IA fue desarrollada para tomar decisiones autónomas en el área de contratación pública, una de las más sensibles del aparato estatal albanés.

Según Rama, Diella tendrá la facultad de aceptar o rechazar licitaciones, así como de contratar talentos de cualquier parte del mundo: "Las licitaciones fueron definitivamente retiradas de las manos de los ministros. Diella será la encargada del Ministerio Público. Las licitaciones son 100% incorruptibles, todos los fondos son 100% legibles", sostuvo el mandatario durante la presentación del nuevo gabinete, tras su reelección en mayo para un cuarto mandato.

Algunos sectores celebran la iniciativa como un paso innovador hacia la modernización y la lucha contra la corrupción, otros advierten sobre los riesgos de ceder poder a algoritmos que, por más sofisticados que sean, pueden reproducir sesgos o carecer de accountability.

En este sentido, expertos en ética digital y gobernanza advirtieron que el éxito de Diella dependerá de los mecanismos de supervisión humana y de la transparencia en su programación y toma de decisiones.

El nombramiento de Diella se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno albanés para acelerar su adhesión a la Unión Europea antes de 2030. La corrupción en la administración pública ha sido uno de los principales obstáculos en ese camino, y Rama busca enviar una señal contundente a Bruselas: Albania está dispuesta a innovar radicalmente para cumplir con los estándares europeos.

Aunque aún no se definió el alcance total de las atribuciones de Diella ni el grado de autonomía que tendrá frente a otros miembros del gabinete, su incorporación marca un antes y un después en la relación entre tecnología y poder.