El 58% de las empresas utiliza IA tradicional mientras que un 54% ya trabaja con modelos de IA generativa, según datos un informe realizado por Intel e IDC

El 97,6% de las organizaciones reportó mejoras de entre 20% y 49% en sus operaciones tras implementar inteligencia artificial (IA) en sus operaciones, según se desprende de un informe elaborado por Intel junto a la consultora IDC.

El trabajo, denominado "Madurez de TI para la adopción de IA 2025" detalló que la más de 58% de las firmas ya trabaja con IA tradicional, mientras que 54% de las empresas lo hace con modelos de IA generativa.

"Los resultados del estudio muestran un panorama que puede orientar la estrategia de adopción de IA en distintos países de Latinoamérica. Estas cifras no solo nos ofrecen información relevante para comprender tendencias regionales, sino que nos permiten anticiparnos a los pasos necesarios para ampliar el uso de la IA", explicó Marcelo Bertolami, gerente general de ventas de tecnología para Intel Latam.

De acuerdo al resultado de la encuesta, la adopción de agentes autónomos comienza a crecer 14% en la región.

Por otro lado, el edge computing se consolida como habilitador clave para proyectos de IA.

Más allá del importante crecimiento en el uso de esta herramienta, le informe subrayó que aún persisten desafíos en:

gestión de datos

costos de infraestructura

talento especializado

Intel e IDC revelan cómo crece el uso de IA en empresas de Latam

Los hallazgos del informe permiten comprender las tendencias y el nivel de preparación tecnológica en la región, así como los retos a enfrentar para consolidar estas herramientas en los próximos años, detalló Intel en un comunicado.

En el caso de IA con agentes autónomos, la cifra promedio alcanza el 14%, algo que refleja que, aunque aún se encuentra en etapas iniciales, empieza a tener presencia en la región.

Los agentes autónomos son sistemas de IA capaces de planificar y ejecutar tareas de manera autónoma para alcanzar un objetivo, ejecutando procesos sin requerir instrucciones humanas permanentes.

Los objetivos de negocio que impulsan estas iniciativas se enfocan en eficiencia operativa, innovación y productividad de los empleados.

En el último año, el 97,6% de las organizaciones encuestadas reportaron mejoras de entre el 20% y el 49% en actividades clave tras implementar IA.

Para medir estos avances anteriormente mencionados, las compañías utilizan principalmente métricas de operaciones de TI, productividad por empleado y satisfacción del cliente.

Qué pasa con edge computing a nivel regional

El estudio de Intel resalta también el papel del edge computing como habilitador para proyectos de IA en la región.

En promedio, se prevé que la suma del presupuesto de TI destinado a esta herramienta crezca de 14% a 15% en los próximos 12 meses.

Entre los principales casos de uso vinculados a la IA figuran el análisis de datos en tiempo real (cerca de 70%), la gestión de dispositivos IoT (62–68%) y la optimización de la experiencia del cliente (55%).

"El avance de la inteligencia artificial en Latinoamérica requiere una infraestructura capaz de adaptarse a diferentes entornos y demandas, junto con capacidades sólidas de procesamiento y análisis de datos", destaca Bertolami.

Y añade: "En Intel trabajamos con un ecosistema de socios que nos permite integrar IA, IA Generativa e IA con agentes autónomos en soluciones que conectan nube, edge computing y dispositivos, de manera que las organizaciones puedan ejecutar sus estrategias tecnológicas con mayor eficiencia y seguridad".

Por otro lado, la gestión de datos sigue siendo un reto importante en la región, ya que entre el 21% y el 23% de las organizaciones aún no realizaron un inventario de sus activos de datos, y en promedio, solo la mitad de la información disponible está lista para ser analizada mediante IA. Esto limita el desarrollo de proyectos y se suman a desafíos relacionados con costos de infraestructura, disponibilidad de habilidades especializadas y consideraciones sobre privacidad y control de la información.

Qué piensan las firmas sobre el entorno regulatorio y socioeconómico

La evaluación de políticas públicas, inversión, infraestructura y educación se ubica entre 3,7 y 3,74 sobre 5.

Por su parte, las áreas con mayor impacto son el financiamiento a la investigación en IA (más de 67%) y las regulaciones de privacidad y seguridad de datos (más de 65%).

Al mismo tiempo, se identifican necesidades de inversión en:

programas de capacitación y desarrollo de talento especializado

en la expansión de infraestructura tecnológica

El estudio resaltó también la importancia de alinear inversiones en infraestructura, gestión de datos y formación de talento para que la región pueda aprovechar plenamente las oportunidades de la inteligencia artificial.

El trabajo concluye que los avances actuales representan un punto de partida para consolidar el uso de estas tecnologías en distintos sectores empresariales y productivos en Latinoamérica.