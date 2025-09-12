La compañía incorporó la función Lens Live, que permite identificar objetos con la cámara y obtener sugerencias de compra instantáneas

Amazon sigue ampliando las capacidades de su plataforma de compras con la incorporación de Lens Live, una función de búsqueda visual en tiempo real que utiliza la cámara del celular para identificar objetos y ofrecer sugerencias de compra instantáneas.

La herramienta permite escanear cualquier producto y acceder a un carrusel de resultados con artículos similares, que el usuario puede añadir directamente al carrito o a su lista de deseos.

La experiencia se potencia con la integración de Rufus, el asistente conversacional de Amazon, que ofrece más información sobre cada producto y responde consultas sin salir de Lens Live.

Cómo funciona Lens Live

Según detalló la compañía en su blog oficial, la búsqueda se realiza en el propio dispositivo gracias a un modelo de visión artificial optimizado, capaz de detectar objetos mientras la cámara pasa por ellos o se detiene en alguno específico. Una vez identificados, el sistema los compara con el catálogo de Amazon a través de un modelo de incrustación visual basado en aprendizaje profundo.

Disponibilidad

Por ahora, Lens Live está habilitado para decenas de millones de clientes y se espera que llegue a todos los usuarios de Estados Unidos en los próximos meses.

Con este lanzamiento, Amazon busca reforzar una experiencia de compra más intuitiva y personalizada, apoyada en inteligencia artificial y la interacción directa con su asistente Rufus.