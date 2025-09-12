Entre las múltiples mejoras que incorpora, se destaca una función que podría transformar la comunicación global: la traducción automática en tiempo real

Apple, el gigante de Cupertino, lanzó los AirPods Pro 3, un dispositivo que pretende redefinir la experiencia auditiva con el lanzamiento durante su evento "Awe Dropping" junto al iPhone 17 y el Apple Watch Series 11.

Entre las múltiples mejoras que incorpora esta nueva generación de auriculares, destaca una función que podría transformar la comunicación global: la traducción automática en tiempo real.

Así funcionan los nuevos AirPods Pro 3 con traducción automática en tiempo real

Gracias a la integración de Apple Intelligence, los AirPods Pro 3 permiten interpretar conversaciones al instante, convirtiéndose en una herramienta clave para viajeros, profesionales y usuarios que interactúan en entornos multilingües.

La función, denominada Live Translation, utiliza algoritmos de procesamiento de lenguaje natural para captar la voz de una persona, enviarla al iPhone, traducirla en tiempo real y reproducirla en el idioma elegido directamente en los auriculares.

El sistema funciona con un retardo mínimo —de apenas un segundo— y se apoya en la cancelación activa de ruido (ANC) para reducir la voz original y destacar la traducción con nitidez.

Si el interlocutor no cuenta con AirPods, el usuario puede activar la transcripción en pantalla desde su iPhone en modo horizontal, algo que permite seguir la conversación de forma visual.

En su fase inicial, la traducción automática está disponible en español, inglés, francés, alemán y portugués. Apple confirmó que antes de fin de año se sumarán nuevos idiomas como:

Italiano

Japonés

Coreano

Chino

El sistema no requiere conexión constante a internet, ya que parte del procesamiento se realiza localmente en el dispositivo, algo que garantiza mayor privacidad y velocidad de respuesta.

AirPods 3 de Apple: todas sus características, su precio y fecha de llegada estimada a la Argentina

Más allá de la traducción, los AirPods Pro 3 incorporan una serie de mejoras técnicas que consolidan su liderazgo en el segmento de auriculares in-ear. La cancelación activa de ruido fue optimizada hasta ser cuatro veces más efectiva que en la primera generación y el doble que en los AirPods Pro 2.

Además, Apple rediseñó las almohadillas internas, ahora disponibles en cinco tamaños —incluyendo XXS— para mejorar el ajuste y el aislamiento acústico. Tanto los auriculares como su estuche cuentan con certificación IP57, lo que los hace resistentes al agua, al sudor y al polvo.

Otra novedad destacada es el sensor de ritmo cardíaco integrado, basado en tecnología fotopletismográfica (PPG), que permite medir pulsaciones durante entrenamientos físicos sin necesidad de un Apple Watch.

Este sensor emite pulsos de luz infrarroja y analiza su absorción en el flujo sanguíneo, ofreciendo métricas en tiempo real que se sincronizan con la app Fitness del iPhone. La batería también fue mejorada, ofreciendo hasta ocho horas de reproducción ininterrumpida con ANC activado.

Con un precio de lanzamiento de u$s249 en Estados Unidos y disponibilidad prevista en otras partes del mudno desde el 19 de septiembre, los AirPods Pro 3 no aumentaron su valor respecto a la generación anterior, a pesar de incorporar funciones que antes solo se encontraban en dispositivos independientes.

En la Argentina, aún no hay fecha oficial de llegada, pero se estima que el precio rondará los $800.000, según referencias del modelo anterior