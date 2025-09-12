Con esta iniciativa, la firma de Musk busca liderar el mercado global de interfaces cerebro-máquina en todo el mundo. Los detalles

Neuralink, la empresa del magnate Elon Musk que desarrolla implantes cerebrales, comenzó una nueva apuesta por aumentar la autonomía de personas con parálisis severa.

Según detalló la firma en su cuenta de X, 12 pacientes en todo el mundo ya cuentan con estos dispositivos con lo que acumularon un total de 15.000 horas de uso y cerca de 2.000 días de funcionamiento activo.

El proyecto comenzó hace más de un año y medio, cuando la empresa inició los primeros ensayos clínicos en los Estados Unidos tras obtener la aprobación de la FDA y cumplir con sus requisitos de seguridad.

Desde entonces, los chips se implantaron sobre todo en personas con parálisis, que lograron controlar dispositivos electrónicos y físicos con la mente. Uno de ellos es Noland Arbaugh, el primer paciente en recibir el implante, cuyo caso se volvió emblemático para la compañía.

La implementación no estuvo libre de problemas. En el caso de Arbaugh, cerca de 85% de los hilos del chip dejaron de conectarse con el cerebro, algo que obligó a Neuralink a actualizar el software para mejorar la lectura de señales.

Tras esa corrección, el paciente pudo continuar con el dispositivo para mover objetos y manejar aparatos con la mente. Según Elon Musk, el segundo paciente logró interactuar con videojuegos y crear objetos en 3D gracias a los 400 electrodos del chip, que funcionan correctamente.

Planes de crecimiento para Neuralink

Neuralink tiene un plan de crecimiento ambicioso ya que proyecta realizar más de 2.000 cirugías al año cuando obtenga la aprobación regulatoria para su dispositivo Telepathy, prevista para 2029.

Según documentos internos citados por Reuters, estima ingresos cercanos a los u$s100 millones anuales con esta tecnología.

La expansión internacional ya está en marcha. En agosto comenzaron ensayos clínicos en el Reino Unido, el primer país europeo que recibirá el estudio.

Neuralink posteó en X que este paso es clave para llevar la interfaz cerebro-computadora (BCI) a personas con parálisis severa en todo el mundo.

El estudio europeo incluye a siete pacientes con movilidad reducida por lesiones de médula espinal o enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica.

A partir de esta estrategia, Neuralink busca afianzar su tecnología y posicionarse como líder en el mercado global de interfaces cerebro-máquina.