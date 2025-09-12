La aplicación permite gestionar límites de tiempo, gastos y contenido desde el celular, con alertas en tiempo real. Los detalles, en iProUP

Sony presentó PlayStation Family, una aplicación móvil de control parental que busca dar más herramientas a las familias para gestionar la experiencia de juego de los menores.

La app ya está disponible a nivel global para dispositivos iOS y Android y se complementa con las funciones de seguridad que ya integran las consolas PlayStation 4 y 5.

El objetivo de la compañía es ofrecer un entorno más seguro para todos los usuarios, especialmente para los más chicos, y facilitar a los padres la posibilidad de administrar horarios, gastos y contenidos de manera simple y en tiempo real.

Entre sus principales características, PlayStation Family permite establecer límites de tiempo de juego diarios o semanales. Los menores pueden solicitar más tiempo desde la consola y los adultos reciben una notificación en su smartphone para aprobar o rechazar el pedido al instante.

La aplicación también envía alertas en tiempo real sobre los títulos que se están jugando o las solicitudes de acceso a contenidos restringidos. Además, ofrece un informe de actividad con un resumen diario y semanal del tiempo jugado y los títulos utilizados.

Otro punto clave es el control de las compras en la PlayStation Store: los padres pueden agregar fondos a la cuenta de los menores, consultar el saldo y fijar un límite de gasto mensual. A su vez, la app incorpora filtros de contenido por edad, con configuraciones preestablecidas que pueden personalizarse para cada niño.

La gestión se extiende a las funciones sociales, ya que es posible definir cómo y con quién pueden interactuar los menores dentro de la plataforma, ajustando niveles de privacidad y acceso a chats o conexiones con otros jugadores.

Sony también destacó que la aplicación incluye una incorporación guiada que simplifica la creación de cuentas infantiles, evitando errores en la configuración inicial.

Con este lanzamiento, la compañía japonesa busca reforzar su estrategia de seguridad digital y ofrecer a los padres mayor control y flexibilidad en un contexto donde el tiempo de pantalla y las interacciones online de los chicos son cada vez más relevantes.