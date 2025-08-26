La nueva inyección de capital llevaría a Anthropic de US$61.500 millones a US$170.000 millones, con el objetivo de consolidar su lugar en la industria

La desarrolladora de inteligencia artificial Anthropic avanza en una ronda de financiamiento que podría alcanzar los u$s10.000 millones, una de las mayores operaciones de capital para una startup del sector.

Según fuentes cercanas a la negociación, la suma final todavía no está definida, aunque supera ampliamente los u$s5.000 millones que fueron mencionados en las conversaciones iniciales.

La ampliación de este monto fue impulsada por el interés de los inversores, en una operación encabezada por Iconiq Capital.

También participaron otros fondos como:

TPG

Lightspeed Venture Partners

Spark Capital

Menlo Ventures

Anthropic también mantuvo charlas con la Autoridad de Inversiones de Catar y con el fondo soberano de Singapur (GIC) con miras a incorporarse al acuerdo.

Anthropic busca una inversión millonaria para colarse entre los grandes líderes de la IA

Anthropic fue fundada en 2021 por exintegrantes de OpenAI y ya logró posicionarse como alternativa confiable en el desarrollo de modelos de IA.

El nuevo capital le permitiría avanzar casilleros para competir con dos sus principales rivales:

OpenAI

xAI, ambas con recaudaciones millonarias este año para expandir infraestructura y sumar especialistas

Esta operación también incrementará la valuación de Anthropic, que en enero había sido estimada en u$s61.500 millones luego de levantar u$s3.500 millones en una ronda liderada por Lightspeed.

Ahora podría alcanzar los u$s170.000 millones, y consolidarla entre los jugadores más relevantes de la industria.