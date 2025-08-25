El gurú tecnológico indicó que los lentes realidad virtual serán los nuevos smartphones del futuro ya que estos dejarán de evolucionar

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, la firma que gestiona las redes sociales WhatsApp, Instagram y Facebook, vaticinó que "está cerca" el fin de la era de los dispositivos celulares.

El filántropo precisó que los smartphones podrían ser reemplazados por las gafas de realidad aumentada ya que tendrán un rol importante en la nueva era de transformación digital.

"Los celulares son pequeños, te distraen y te alejan de las interacciones presenciales", indicó.

Sin embargo, aún se desconoce cuándo será el día en el que estos dispositivos dejen de dominar al mundo.

La predicción de Zuckerberg sorprendió a más de un analista. Sus declaraciones ocurrieron originalmente en el Meta Connect 2024, donde presentó las nuevas gafas holográficas Meta Quest 3S, que costarán u$s299,99.

Estos tipos de lentes prometen cambiar la interacción de los usuarios, tanto en la realidad visual como auditiva, gracias a su portabilidad y facilidad de conexión a internet.

Anteojos de realidad virtual, los nuevos celulares de la era

El magnate insistió en que los celulares ya dejaron de evolucionar. "Dentro de 10 años, muchas personas ya no llevarán sus anteojos, usarán sus gafas para todo", anticipó.

Según Zuckerberg, las gafas inteligentes podrán reemplazar a todos los tipos de celulares inteligentes que existen.

"Podrás estar en un café y desplegar múltiples monitores de trabajo frente a ti o, incluso, jugar un partido de Ping Pong en una mesa virtual", mencionó.

De esta manera, el CEO de una de las empresas más importantes del mercado, pronosticó que esta herramienta se convertirá en la principal vía de comunicación y entretenimiento en el corto plazo.

En este contexto, las palabras de Zuckerberg, además de reflejar la visión de Meta, buscan guiar el rumbo de la industria tecnológica en los próximos años.

Aunque todavía no se sabe si las gafas de realidad aumentada reemplazarán por completo a los smartphones, este avance marca el comienzo de un cambio que podría transformar la forma en que las personas se comunican y se divierten.