Guerra comercial entre EE.UU. y China: recomiendan a Apple dejar de producir en el país asiático

Por las disputas comerciales que se están produciendo, el fundador de Foxconn dice que Apple debería mover la producción fuera de China

Uno de los resultados de la guerra comercial que comenzara Estados Unidos, es que varias empresas norteamericanas están el el dilema entre continuar o no produciendo en China.

Se suma a eso el temor que desde el propio país asiático se comience con represalias que repercutan en el día a día de la producción local de muchas empresas americanas allí radicadas.

No es extraño por ello escuchar que Terry Gou, fundador de Foxconn, pidió a Apple mover la producción fuera de China como medida de precaución a la guerra comercial que se vive con Estados Unidos

Los rumores de que Apple podría mover su producción fuera de China han tomado fuerza en los últimos días. Ahora Terry Gou, fundador de Foxconn, ha pedido a Apple trasladar la producción a Taiwan, estado en donde participará como candidato para las elecciones presidenciales de 2020.

Gou, quien ha dejado su posición como presidente de la compañía para enfocarse en su carrera política, mencionó que es posible que Apple migre su producción fuera de China, aunque no ofreció detalles específicos. A pesar de no seguir a cargo de la empresa china, Terry Gou se mantiene como accionista mayoritario de Hon Hai Precision Industry Co, también conocida como Foxconn.

Un reporte mencionó que Apple planea mover entre 15 y 30% del total de su producción fuera de China. Sumado a Foxconn, otras armadoras como Pegatron, Winstron, Quanta Computer, Compal Electronics, Inventec, Luxshare y Goertek, evalúan opciones fuera del gigante asiático.

Apple habría considerado a México como alternativa

Entre los países que se mencionan como alternativa está India, Vietnam, Indonesia, Malasia y México. Mientras India y Vietnam se mantienen como opción para fabricar los próximos iPhone, el ensamble de los iPad y MacBooks se llevaría a cabo en Indonesia, en donde recientemente Pegatron invirtió 300 millones de dólares en la reconstrucción de dos plantas.

Analistas han mencionado que migrar la producción fuera de China sería un proceso largo que llevaría meses o incluso años. Mehdi Hosseini, analista del Susquehanna International Group dijo que hay cierta flexibilidad para mover el Mac y otros productos, pero se necesita mano de obra calificada y la creación de un centro de inventario.

De tomar esa decisión, los cambios no afectarían la producción del iPhone en el corto plazo, ya que Apple necesita satisfacer una demanda considerable, algo que de momento solo puede lograr con la mano de obra que tiene en China. Se dice que Apple mantendría el ensamble de sus productos en Asia, aunque no deja de llamar la atención que también se haya considerado a México como una alternativa, indicó Hipertextual.