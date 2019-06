¿Inversión asegurada?: para Elon Musk, los Tesla son los vehículos que menos se deprecian del mercado

El fundador de Tesla siempre aseguró que su vehículos no sólo eran buenos por sus características y diseño, sino también como inversión para el futuro

Algunos estudios indican que por ahí tenía la razón al asegurar eso, sobre todo cuando del Model 3 hablamos.

Según un estudio económico realizado por iSeeCars, el Tesla Model S se deprecia dos veces más lento que un vehículo de gasolina, y tres veces que coches eléctricos de otras marcas.

"Aunque el coche eléctrico está sujeto a fuertes niveles de depreciación, el Tesla Model S apenas reduce su precio en un 17,1%, que es un tercio del promedio de los demás eléctricos".

El Tesla Model S mantiene su alta demanda, probablemente porque la compañía no es capaz de fabricar tantos coches y por las actualizaciones de software OTA que hacen que se mantenga reciente", explicó CEO Phong Ly, CEO de la compañía.

iSeeCars hizo un análisis de más de 4,8 millones de ventas de coches identificando las mayores pérdidas de valor después de tres años, que es el periodo de tiempo en que muchos vehículos entran al mercado de leasing dentro de Estados Unidos.

Por otro lado coches de alta gama de combustible muy vendidos en Estados Unidos como el Acura RLX pierden su valor en un 55,8% después de tres años. "Con un precio de u$s62.658 si está nuevo, los consumidores se pueden ahorrar u$s34.000 si lo compran un modelo usado de hace tres años", es decir, pueden conseguirlo por apenas u$s28.250.

En cambio el Tesla Model S nuevo pierde menos de 10.000 dólares durante el mismo mismo periodo de tiempo de uso, aún así, también según iSeeCars es el coche de lujo usado más vendido dentro de Estados Unidos, de acuerdo a otro informe que publicaron semanas atrás.

Esta no la primera vez que un estudio demuestra cómo los Tesla sufren una depreciación mínima en precios a medida que pasa el tiempo. Autolist demostró cómo el Model S pierde su valor en apenas 27% después de 80.000 kilómetros recorridos. En comparación, el promedio de todos los vehículos de combustible pierden un 36% después del mismo recorrido.

Te puede interesar Atención: estos teléfonos dejarán de tener WhatsApp a partir del 1 de julio

En el caso del Tesla Model X la depreciación es menor: después de 80.000 kilómetros pierde su valor en apenas 23%. En cuanto al Tesla Model 3: el vehículo es aún muy nuevo para poder determinar tendencias, pero también según Autolist va a tener el menor grado de depreciación de su gama.

Franz von Holzhausen el responsable de diseño de Tesla explicó en su momento que el interior del Model 3 no es minimal solo por serlo o por moda, sino que buscan que el coche no se vea viejo por dentro después de muchos años de uso. "Retiramos todo lo que no era necesario", dijo en su momento.

Cuando Doug Field aún estaba en Tesla como jefe de ingeniería (el directivo volvió a Apple en 2018) buscaron retirar todos los elementos interiores del coche sin que se vea barato.

Estos reportes, estudios y decisiones Van en la línea de lo que Elon Musk ha repetido en varias ocasiones durante comunicados, eventos públicos y conferencias de inversores: el Model 3 está diseñado para tener un grado de depreciación mínimo, construido como un camión y diseñado para que aumente su valor, o al menos lo retenga, a lo largo del tiempo, indicó Hipertextual.