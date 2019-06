La innovación ya se siente en el aire: se vienen los aviones eléctricos

Los produce la compañía Eviation Aircraft Ltd, la que ya registró su primer cliente y predice no poder dar abasto pronto con los pedidos

La fabricante de aviones de origen israelí Eviation comenzó a producir el Alice, uno de varios modelos de aeronave eléctricas que pueden llevar a nueve pasajeros y posee una autonomía de 1.000 kilómetros con una sola carga. Este avión le podría dar una gran ventaja en el mercado en un momento en el que la industria de la aviación acumula críticas debido al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero.

Según Omer Bar-Yohay, director ejecutivo de la compañía, "tendremos un problema de suministro, no un problema de demanda" ya que aerolíneas como Cape Air ya compraron un número de aviones de "dos dígitos" a la vez que dijo que varias empresas importantes están interesadas en las aeronaves.

Te puede interesar Para ellos no hay crisis: medio millón de personas disfruta de altos salarios y demanda laboral que supera oferta

Eviation planea hacer el primer vuelo para fines de este año en EE.UU, en Arizona y Washington se ensamblarán más aviones y la certificación se daría aproximadamente en 2021.

"Estamos un poco por delante de los demás, pero no tengo dudas de que vendrán otros", afirma Bar-Yohay y agrega que "Los obstáculos no consisten solo en sacar el avión de la puerta, sino en todo lo demás que lo acompaña", dice. "Necesitamos un entorno que respalde al avión, ingenieros y mecánicos capacitados".

Te puede interesar Google lanza su propio mensajero: cómo competirá contra WhatsApp y Telegram

Los costos del Alice son su gran ventaja ya que consume alrededor de U$s200 por hora de vuelo frente a los 1000 de un avión turbohélice. Si bien será más lento que la mitad de aviones modernos (240 nudos, unos 440 km/h), no estará muy lejos de los turbohélice. Estos vehículos están pensados para viajes diarios cortos, como París a Toulouse, Oslo a Trondheim en Noruega y San José a San Diego.

Eviation tiene su sede en Kadima, cerca de Tel Aviv y fue fundada en 2015 por un equipo de especialistas en aviación y tecnología. Alice es una parte de los 100 programas de desarrollo de aeronaves eléctricas en todo el mundo, 30% más que en 2017, según Roland Berger, una firma de consultoría.

Otras compañías trabajando en llevar al aire sus aviones eléctricos son Zunum Aero, respaldada por Boeing Co. y JetBlue, que tiene como objetivo llevar al mercado un modelo híbrido eléctrico de cercanías para 2022, mientras que MagniX Technologies Pty buscan desarrollar un avión totalmente eléctrico para una fecha similar. Por su parte Uber Technologies Inc. afirmó que está trabajando en un taxi volador de despegue y aterrizaje vertical que llegará en 2023.

Si hablamos de aviones de larga escala, Easyjet Plc se ha asociado con Wright Electric, de EE.UU. para desarrollar aviones con dos horas de autonomía, suficientes para conectar Londres con París o Ámsterdam. Siemens AG, Airbus SE y Rolls-Royce Holdings Plc están trabajando en un sistema de propulsión híbrido-eléctrico, el E-Fan X están trabajando en un avión híbrido de 50 pasajeros que entraría en servicio de pago antes de 2032.