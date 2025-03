A pesar de que WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas para comunicarse con amigos y familia en todo el mundo, existen otras apps que pueden reemplazar a la de Meta.

La plataforma de Meta permite enviar mensajes de texto, audios, documentos y compartir contactos con otros usuarios. Al mismo tiempo, puede mostrar y publicar Estados.

Adiós WhatsApp: qué app de mensajería instantánea promete reemplazarla

Sin embargo, surgió una aplicación proveniente de Francia, conocida como Olvid, famosa por su avanzada tecnología y su seguridad en las conversaciones, al contar con un cifrado de extremo a extremo.

Olvid es una app de mensajería instantánea que permite enviar mensajes, fotos, archivos, y hacer llamadas telefónicas y videollamadas. A diferencia de otras apps como WhatsApp o Signal, no requieren números de teléfono, correos electrónicos ni servidores centrales para funcionar, lo que la hace prácticamente imposible de rastrear.

Incluso, Olvid fue avalada por Anssi, la agencia francesa de seguridad de la información. La firma, de origen francés, salió a la luz en el año 2018 y su función principal es la mensajería instantánea.

La aplicación se caracteriza por tener un logo azul y se encuentra habilitada tanto para dispositivos móviles iOS y Android. Olvid deja al usuario enviar mensajes, fotos, archivos, y hacer llamadas telefónicas y videollamadas. Se caracteriza por ser privada y segura.

Olvid es una de las posibles aplicaciones que podrían reemplazar a WhatsApp

¿Cómo instalar Olvid en iOS?

Los usuarios que desean instalar Olvid en sus dispositivos móviles deberán seguir los siguientes pasos:

Ir al App Store

Descargar la aplicación Olvid

Para empezar a chatear con los contactos deberán enviar solicitud a los que están almacenados en el equipo

La plataforma tiene algunas ventajas; por ejemplo, no permite recibir mensajes no solicitados o de origen desconocido. Al igual que WhatsApp, Olvid permite crear grupos con familiares, amigos y colaboradores.

Por otro lado, no pide datos personales como número de teléfono o correo electrónico. No permite recibir mensajes no solicitados o de origen desconocido y los mensajes se envían directamente entre dispositivos, impidiendo la recolección de metadatos.

Al mismo tiempo, para funciones empresariales o grupos avanzados, se requiere una suscripción paga. Otro de los beneficios es que no tiene anuncios, sin recopilación de datos y sin posibilidad de ataques de suplantación de identidad.